Krizsán Xénia: A világbajnokságon is a legjobb nyolc közé kerülés a célom

Krizsán Xéniával készített interjút Hazafutás című műsorában a Nemzeti Sportrádió. A programban a fedett pályás Európa-bajnoki bronzérmes hétpróbázó beszélt a jótékonysági szerepvállalásról, a családi sporthagyományokról, valamint arról, hogyan lett belőle atléta. A beszélgetés során az is kiderült, a hétből melyik számot szereti legjobban az atlétanő, s melyiket a legkevésbé. Krizsán Xénia kitért nemrégiben befejezett egyetemi tanulmányaira, illetve arra is, hol képzeli el magát aktív sportolói pályafutása befejezése után. Az MTK-s sportoló a tavalyi párizsi olimpián szerzett hetedik helye és tapasztalatai mellett érintette a közeljövőbeli kihívásokat is, köztük a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot.

„Nagyon erős a mezőny, a fiatalok is okozhatnak meglepetést, de realitásokat alapul véve most is a top nyolcat tűztem ki célul. (...) Szívesen készülök, szívesen töltöm az időmet az atlétikapályán, mert egyelőre még mindig élvezem ezt csinálni, és nyilván szeretnék jól teljesíteni, ahhoz pedig dolgozni kell” – jelentette ki Krizsán Xénia.