A félidőben két góllal vezetünk a spanyolok ellen

Alig szálltunk le a helyi érdekű vasútról a párizsi északi arénánál, az önkéntesek máris a We will rock you című Queen-klasszikus ütemét tapsoltatták a szurkolókkal, hogy lendületbe jöjjenek már azelőtt, ahogy belépnek a létesítménybe. Tudásukról a délutáni ökölvívóprogram során többször is számot adtak, de arra már felesleges is külön kitérni, hogy jó volt a hangulat.

Izgatottan vártuk, mire megy Hámori Luca a női 66 kilogrammban, összecsapásán a nyolc közé jutás volt a tét, ehhez ausztrál ellenfelet kellett legyőzni – Kovács Richárdnak ez már sikerült a torna hasonló fázisában.

Marissa Williamsont a negyedik helyen rangsorolták, ez volt az első mérkőzése az olimpián, tavaly Óceániai Játékokat nyert, ő lett Ausztrália legjobb amatőr bokszolója, és ami ezeknél is érdekesebb, hogy ő hazája történetének első őslakos (aboriginal) nője, aki kvalifikált a játékokra. Hámori Luca meg az első magyar női olimpikon bokszoló, úgyhogy mindketten úttörők bizonyos értelemben.

Elsőként Hámorit szólították a piros szorítóba, magabiztosan, jó hangulatban vonult be – jó kis hajjal. Williamson körbe-körbe meghajolt, aztán az elején kapott is egy pofont.

Hámori kapta a biztatást és az instrukciókat is a lelátóról, nem kezdett rosszul, kemény ütésváltásokat is láthattunk amellett, hogy sok fogás tarkította a találkozót. Hámori megnyerte az első menetet, nem kérdés, mind az öt pontozóbíró hasonlóan látta. Ezen az úton kellett továbbmenni, nem is volt benne hiba, uralta a szorítót a mi lányunk, majd nagy igyekezetében el is esett. Aztán földre került az ausztrál is, csakhogy nem a lendületétől, hanem mert kőkeményen eltalálta Hámori, akit ezután konkrétan fellökött a riválisa. Újabb egyhangú menet, gyakorlatilag zsebben volt a győzelem, és szerencsére ez nem nyomta össze Hámorit, sőt, felszabadultan és taktikusan bunyózott, egyértelműen bizonyította, ő a jobb ezen a napon.

A nyolc között a tét már az érem, s Hámori ellenfele az algériai Imane Helif lesz, aki biológiailag férfi…

ÖKÖLVÍVÁS

Nők. 66 kg.

A nyolc közé jutásért: Hámori Luca–Williamson (ausztrál) p. gy. (5:0)