Kanadai szaktanácsadó a Magyar Jégkorongszövetségnél

Az MJSZ honlapja szerint a megállapodás értelmében Howardnak évente legalább hetven napot Magyarországon kell töltenie, és az esztendő többi részében is folyamatos, mindennapos kapcsolatban áll majd az illetékesekkel.

Feladata lesz az Erste Liga fegyelmi bizottságának vezetése; az Erste Liga és a magyar utánpótlás-bajnokságok játékvezetői munkájának nyomon követése, a tehetségek felfedezése; oktatási anyagok létrehozása; kapcsolati tőkéjének bevonása a magyar jégkorongba; és a nemzetközi lehetőségek felkutatása is.

„Bradtől azt várjuk, hogy az általa ismert, jól működő rendszerekből a lehető legtöbbet adja át, és azt építsük be a saját lehetőségeinkhez mérten. Más nívós ligákban bevett dolog, hogy tanácsadót alkalmaznak, mert így az operatív működéstől független szakember tud döntést hozni szabályértelmezési és fegyelmi ügyekben” – magyarázta Kókai Márk, az MJSZ játékvezető-koordinátora.

Howard már 18 évesen vonalbíróként tevékenykedett, később több mint négy évtizeden át szolgálta különböző funkciókban a jégkorongsportot Saskatchewan tartományban. Volt vezetőbíró, supervisor, játékvezető-főnök, valamint játékosbiztonságért felelős igazgató is. Mindemellett nemzetközi tornák bíróelnökeként is dolgozott. Legutóbb, tavaly nyárig a Saskatchewan Junior Hockey League-nél tevékenykedett.

Magyarországon már munkába is állt, hiszen Székesfehérváron megtekintette a magyar juniorválogatott felkészülési mérkőzését Kanada U18-as együttese ellen, utána pedig információszerző országjárásra indult, valamint két játékvezető-táborban is előadott. A Kanadai Jégkorongszövetség 2015-ben és 2021-ben is díjazta, idén júliusban pedig beiktatták Saskatchewan tartomány Hírességek Csarnokába.