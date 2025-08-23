MotoE: Varga Tibor bukott a Magyar Nagydíjon, mentőautó szállította el, de visszatérne a 2. futamra – videó

Amilyen jól indult, olyan rettenetesen folytatódott a MotoE-kategória első futama a balatonfőkajári pályán. A Magyar Nagydíj egyetlen hazai motorosa, az edzéseken és az időmérőn egyaránt ragyogóan teljesítő, 18 éves Varga Tibor Erik a második sorból, a negyedik pozícióból rajtolva rögtön az első kanyarban az élre tört, és bár ezzel a poros ívre került, nem sodródott ki, mindössze ketten előzték vissza. Az egyiküket, a brazil Eric Granadót szinte azonnal visszaelőzte, miközben a versenyben vezető olasz Lorenzo Baldassarri növelte előnyét.

Aztán következett a 14-es kanyar… Az első kör végéhez érve Varga Tibor hatalmasat bukott, ráadásul nagyon rossz helyen, emiatt piros zászlóval félbeszakították a futamot.

Akik élőben látták az esetet, azonnal a szívükhöz kaptak, de azok is megijedtek, akik a kivetítőt figyelték, mert a rendező gyorsan elvette a képet. Nem sokkal később a hangosbemondó a legfontosabbról tájékoztatott: minden versenyző eszméleténél volt, a közönség tapssal fogadta a jó hírt.

Varga Tibor sérült sisakja a bukás után (Fotó: Dömötör Csaba)

A Szikla becenévre hallgató Vargát mentő szállította el a pályáról, különböző vizsgálatokat végeztek el rajta a Balaton Park orvosi központjában, aztán a veszprémi kórházba szállították kivizsgálásra. A történtek után teljességgel lényegtelen, de a futamot negyedóra elteltével újraindították, az új táv mindössze négy kör volt, az olasz Mattia Casadei győzött Baldassarri és Granado előtt.

Varga az előző versenyhétvégén egyébként, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. helyen állt a Magyar Nagydíj előtt.

Varga kora délután a Facebookon már posztolt is, eszerint siet vissza a 16.10 órakor kezdődő második futamra:

„Jól vagyok. Veszprémbe szállítottak kivizsgálásra. Apa már úton van értem, remélem, visszaérek a második versenyre.”