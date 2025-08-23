Nemzeti Sportrádió

Kölcsönadta válogatott játékosát a Liverpool

2025.08.23. 13:17
Lewis Koumas Birminghamben folytatja (Fotó: Getty Images)
A Liverpool FC labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy ismét kölcsönadta Lewis Koumast, ezúttal a Birmingham Citynek.

A Liverpool FC bejelentette, hogy Lewis Koumas a következő idényt is kölcsönben tölti, a Premier League címvédője ezúttal a Birmingham Citynek adta kölcsön jövő nyárig.

A hatszoros walesi válogatott szélső az előző idényben a Stoke Citynél szerepelt kölcsönben, és 43 mérkőzésen háromszor volt eredményes a Championshipben.

Koumas a Premier League-ben még nem mutatkozott be, de 2024 elején egy FA-kupa-meccsen játszhatott a Southampton ellen, sőt gólt is szerzett.

A 19 éves labdarúgó édesapja, Jason Koumas 34-szer szerepelt a walesi válogatottban.

 

 

