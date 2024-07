Zalánki Gergő: Jó főpróba lesz a spanyolok elleni csoportrangadó

Hihetetlen, de igaz: húsz év után először rajtolt győzelemmel az olimpián férfi vízilabda-válogatottunk. 2004-ben Szerbia és Montenegró ellen nyertünk 6–4-re, míg vasárnap este a házigazda Franciaországot vertük meg 13–12-re – bízzunk benne, hogy a folytatás is hasonló lesz, mint az athéni játékokon.

Az első félidőben mutatott játékunk alapján minden okunk megvan a bizakodásra, Varga Zsolt együttese ugyanis úgy állt bele a nyitó mérkőzésbe, mintha máris döntőt játszott volna. Hátul egymást érték a blokkok, a labdaszerzések és a védések, elöl pedig Vigvári Vince tolta a szekeret, négy perc alatt három lövésből három gólt lőtt. Ennél jobban aligha kezdhette volna élete első olimpiáját…

„Már a bevonulás is hatalmas élmény volt, nagyon élvezem, hogy itt lehetek – hangsúlyozta a 21 éves Vigvári Vince. – Az első gólom után őszinte gyermeki mosoly ült ki az arcomra, jó volt látni a többiek örömét is. Jansik Szilárd kiemelte a meccs előtt, mennyire fontos, hogy erősen kezdjünk, ami egyébként nem annyira jellemző ránk, de a hat-eggyel megadtuk a mérkőzés alaphangját. Nem rémisztett meg minket, hogy a legtöbben nem nekünk szurkoltak a lelátón, és akkor sem éreztem görcsösséget, amikor a második félidőben közelebb zárkóztak a franciák. Lehetett volna déja vu érzésünk a dohai vébé miatt, de sokat dolgoztunk azon, hogy jól kezeljük a helyzetet, örülök, hogy sikerült lezárnunk a meccset.”

A rutinos klasszisok is hozzátették a magukét, a végjátékban Vámos Márton és Zalánki Gergő balosa is elsült, és bár a franciák is jól lőttek a külső körről, egy gólt megőriztünk az előnyünkből a dudaszóig.

„A tizenkét kapott gól kicsit sok, néhány biztosan elkerülhető lett volna, de első meccsnek nem volt rossz – értékelt lapunknak Zalánki Gergő. – Nem játszottunk tökéletesen, de a lényeg, hogy nyertünk. A hazai közönség lendületet adott a franciáknak, ráadásul a bíráskodás is olyan, hogy könnyebben befújnak egy-egy kiállítást a hátrányban lévő csapatnak. Hiába léptünk el hamar, tudtuk, hosszú a mérkőzés, a franciák pedig képesek visszakapaszkodni. A második félidőben sokat lőttek egyéni akciókból, jól is csinálták – ha valamelyik meccsen mi kerülünk ekkora hátrányba, nekünk sem szabad megijednünk.”

Persze nem ez a terv a spanyolok elleni kedd esti csoportrangadón, de a rivális játékerejét és formáját ismerve nagyon nehéz dolguk lesz a mieinknek. Az Európa-bajnok már a felkészülés során erődemonstrációt tartott, az olimpia első mérkőzésén pedig rendkívül fegyelmezett védekezéssel győzte le az ausztrálokat, akiket nagy hiba lenne lebecsülni. Zalánkiék viszont ismerik a spanyolok gyenge pontjait, a párizsi játékok előtt Barcelonában együtt készültek velük.

„Jó főpróba lesz egy nagyon erős csapat ellen – mondta a kedden 21.05-kor kezdődő rangadóról a válogatott balkezese. – Még nem kell csúcsformába kerülnünk, mert hosszú ez a két hét, s minden második nap játszunk.”

Zalánki hozzátette, akkor sem kell kétségbeesni, ha esetleg nem sikerül meglepni a spanyol válogatottat, de az újabb győzelem nagyot tolna a csapat szekerén – no meg a csoportelsőségért vívott küzdelemben sem jönne rosszul.

„A nyitó mérkőzésnek mindig különleges az érzelmi háttere, sokat jelent, hogy három ponttal kezdtünk. Tipikusan olyan találkozó volt, amelyet nehéz lezárni, de a klasszisteljesítmények megalapozták a győzelmünket. A spanyolok elleni is fontos meccs, mégsem gondolnám, hogy bármit is befolyásolna, talán csak a következő napok nyugalmát. Jól ismeri egymást a két csapat, minden évben készülünk velük, jól szervezett, gyors riválissal találkozunk.” Varga Zsolt, szövetségi kapitány

Fotó: AFP A tokiói olimpián a harmadik helyért négy góllal győztük le a spanyolokat, azóta négy tétmérkőzést játszottunk velük, mindegyik rendkívül szorosan alakult. A tavalyi világbajnokság elődöntőjében a mieink jöttek ki jobban a drámai végjátékból, Manhercz Krisztián az utolsó másodpercben szerezte a győztes gólt. Fukuokában a spanyolok voltak a címvédők, mert egy évvel korábban a Margitszigeten felértek a csúcsra, az idén pedig megnyerték az Európa-bajnokságot, a döntő záró negyedében kétgólos hátrányból fordítottak a horvátok ellen. Ami a keretüket illeti, az összhangra nem lehet panasz, a válogatott gerincét a Barceloneta játékosai alkotják. A rutinos csapatkapitány, Felipe Perrone mellé felnőttek a fiatalok, Álvaro Granados az elmúlt években vezérré lépett elő, míg a kapuban Unai Aguirre ad stabilitást. Az ausztrálok ellen 9–5-re megnyert nyitányon fantasztikus teljesítményt nyújtott, 76 százalékos hatékonysággal védett, a spanyolok pedig uralták a mérkőzést, egy pillanatig sem forgott veszélyben a győzelmük. A kedd esti rangadón remélhetőleg már nehezebb dolguk lesz… ELLENFÉLNÉZŐ

VÍZILABDA

FÉRFIAK

A-csoport

12.05: Horvátország–Olaszország

16.35: Egyesült Államok–Románia

19.30: Montenegró–Görögország

B-csoport

10.30: Ausztrália–Szerbia

15.00: Japán–Franciaország

21.05: Spanyolország–Magyarország – élőben az NSO-n!

AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK

A-csoport

10.30: Görögország–Egyesült Államok

16.35: Olaszország–Montenegró

19.30: Románia–Horvátország

B-csoport

12.05: Szerbia–Spanyolország

15.00: Franciaország–Ausztrália

21.05: Magyarország–Japán

AUGUSZTUS 3., SZOMBAT

A-csoport

12.05: Horvátország–Görögország

16.35: Montenegró–Egyesült Államok

21.05: Olaszország–Románia

B-csoport

10.30: Spanyolország–Japán

15.00: Ausztrália–Magyarország

19.30: Szerbia–Franciaország



AUGUSZTUS 5., HÉTFŐ

A-csoport

15.10: Görögország–Olaszország

18.30: Horvátország–Egyesült Államok

21.40: Románia–Montenegró

B-csoport

12.00: Magyarország–Szerbia

13.35: Ausztrália–Japán

20.05: Franciaország–Spanyolország



AUGUSZTUS 7., SZERDA

14.00: negyeddöntő

15.35: negyeddöntő

19.00: negyeddöntő

20.35: negyeddöntő



AUGUSZTUS 9., PÉNTEK

13.00: az 5–8. helyért

14.35: elődöntő

18.00: az 5–8. helyért

19.35: elődöntő



AUGUSZTUS 10., SZOMBAT

19.35: a 7. helyért



AUGUSZTUS 11., VASÁRNAP

9.00: az 5. helyért

10.35: bronzmeccs

14.00: DÖNTŐ