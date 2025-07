„A sokadik utolsó” – interjú Felipe Perronéval

Tényleg ez az utolsó?

Igen, a sokadik utolsó – mondta mosolyogva a spanyol férfi vízilabda-válogatott 39 éves világklasszisa, Felipe Perrone, aki a szingapúri világbajnokság után befejezi pályafutását. – Az előző két-három vébére már úgy utaztam el, hogy megfordult a fejemben a visszavonulás gondolata, de ezúttal végleges a döntésem. Doha után beszélgettem David Martín szövetségi kapitánnyal, aki azt mondta, jó lenne, ha a szingapúri tornát még vállalnám, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet. Még mindig szívből szeretem a játékot, úgyhogy örömmel jöttem.

Hogyan kezeli az érzelmeit?

Nehezen, de muszáj elvonatkoztatnom attól, hogy ez a világbajnokság más, mint az eddigiek, mert nem tudok egyszerre játszani és sírni… Olykor felszínre kerülnek az érzelmek, de egyelőre próbálok nem gondolni a visszavonulásomra, csak élvezni a vébét, ahogy az eddigieket.

Hihetetlenül hangzik, de ez a tizenharmadik világbajnoksága. Mennyit változott a szemlélete az elsőhöz képest?

Sokat, mert mindig igyekeztem alkalmazkodni az adott helyzethez. Az volt a dolgom, hogy rájöjjek, miként tudom a lehető legjobban támogatni a társaimat. Előfordult, hogy pozíciót váltottam, most például a bekkelés mellett már többet játszom a pálya jobb oldalán. Néha több szerepköröm is volt egyszerre, máskor szokatlan feladatokat vállaltam, de mindent azért csináltam, hogy a csapatnak jó legyen, mert mégiscsak ez a legfontosabb.

Minden szavából süt a szerénység és az alázat, miközben két évtizede a legmagasabb szinten játszik. Hogyan tudott már fiatalon vezérré válni?

Nézze, én nem vagyok olyan nagy és erős, mint a legtöbb vízilabdázó, szóval fel volt adva a lecke, hogy érvényesüljek ellenük. Nem maradt más esélyem, mint alázatosan dolgozni, minden edzésen koncentrálni, hogy folyamatosan fejlesszem a saját játékomat. Napról napra ez hajtott, ez vitt előre.

Visszavonulás ide vagy oda, nehezen tudom elképzelni, hogy lassítson.

Biztosan aktív maradok: szeretek szörfözni és a dzsúdzsucu is közel áll hozzám, örülök, hogy több időm és energiám lesz ezekre a mozgásformákra.

Egyelőre azért a természetes közegében, a vízben láthatjuk. A játékából kiindulva jól megértik egymást a fiatalokkal, de mi a helyzet az öltözőben?

Nagyon bírom őket, az elmúlt években már összecsiszolódtunk. Azóta változott a szerepem, mert vannak olyan játékosok, mint Marc Larumbe vagy Alberto Munárriz, akik már a harmincas évek elején járnak és kellően tapasztaltak. Itt az idő, hogy ők vezessék a brigádot, tudatosan hagyok teret nekik, és csak akkor szólok, ha valami miatt hiányérzetem van. Nagyon élvezem, hogy támogathatom a srácokat. Alberto tizennyolc éves volt, amikor Pamplonából Barcelonába jött, akkor játszottunk először együtt. Most harmincegy, ő a kapitány, ám még én is itt vagyok – ez nagyon felemelő érzés.

Olyan érzésem van, mintha önért is küzdenének a csapattársai ezen a világbajnokságon.

Nem kérdés, hogy szeretnénk megnyeri a vébét, de mondtam nekik is, hogy a pályafutásukat nem egy-egy világverseny határozza meg. Ami engem illet, a legjobb tudásom szerint küzdöttem a vízben, az edzéseken és a mérkőzéseken is mindent kiadtam magamból. Olykor volt szerencsém győzni és a srácokkal együtt ünnepelni, máskor csalódást kellett átélnünk, ám az élet mindig megy tovább, új célok és küldetések következnek.

A csoportkör zárásaként magyar–spanyol csúcsrangadót rendeznek. Mit vár a szerdai mérkőzéstől?

A magyar vízilabdázásnak csodálatos hagyományai vannak, mindig erős a válogatottjuk – ezúttal sincs másképp. Mindkét csapat nagyon várja a meccset, és bár a felkészülés során kétszer is játszottunk egymás ellen, a világbajnokság teljesen más. Akik szeretik a sportágat, biztosan élvezik majd a mérkőzést, mert hozzánk hasonlóan a magyarok is a szó szoros értelmében játsszák a vízilabdát.



„Szinte mindent a vízilabdázásnak köszönhetek” Ha összegzés, akkor emlékek: kíváncsiak voltunk rá, hogy mi hiányzik majd a legjobban Felipe Perronénak, miután szögre akasztja a sapkát. „Azok az élmények, amelyeket a sportolói közösség tagjaként szereztem – hangsúlyozta a világbajnok pólós. – Persze eszem ágában sincs hátat fordítani az uszodai közegnek, de mégiscsak nagy változást jelent, ha már nem játékosként tekintenek rám. Az elmúlt csaknem harminc évben a sportolás határozta meg az életemet: rengeteg időt töltöttem a medencében, évről évre új célokért küzdöttem klubszinten és a válogatottal is. Szinte mindent a vízilabdázásnak köszönhetek, így az emberi kapcsolataimat is, a barátaim többsége valamilyen formában kötődik a sportághoz. A családomtól viszont éppen a versenysport miatt kellett távol lennem nyaranta, nagyon várom, hogy a jövőben több időt tölthessek velük.”

NÉVJEGY FELIPE PERRONE ROCHA

Született: 1986. február 27., Rio de Janeiro

Állampolgársága: brazil, spanyol

Sportága: vízilabda

Posztja: szélső-átlövő

Klubjai: Barcelona (spanyol; 2002–2005), Barceloneta (spanyol; 2005–2007, 2008–2010, 2012–2015; 2017–2025), Savona (olasz; 2007–2008), Pro Recco (olasz; 2010–2012), Jug Dubrovnik (horvát; 2015–2017)

Kiemelkedő eredményei klubjaival: 3x Bajnokok Ligája-győztes (2012, 2014, 2016), 3x európai Szuperkupa-győztes (2012, 2014, 2016), Eurokupa-győztes (2004), 16x spanyol bajnok (2004–2007, 2009, 2010, 2013–2015, 2018–2024), 2x olasz bajnok (2010, 2011), 2x horvát bajnok (2016, 2017), 15x Spanyol Kupa-győztes (2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013–2015, 2018–2024), Olasz Kupa-győztes (2011), 2x Horvát Kupa-győztes (2016, 2017)

Kiemelkedő eredményei a spanyol válogatottal: világbajnok (2022), 2x vb-2. (2009, 2019), 3x vb-3. (2007, 2023, 2024), Európa-bajnok (2024), 2x Eb-2. (2018, 2020), 2x Eb-3. (2006, 2022)

VÍZILABDA

FÉRFIAK, CSOPORKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

7.45: Olaszország–Dél-Afrika

10.00: Szerbia–Románia

B-CSOPORT

4.35: Ausztrália–Japán

14.45: MAGYARORSZÁG–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

C-CSOPORT

3.00: Kanada–Brazília

13.10: Szingapúr–Egyesült Államok

D-CSOPORT

6.10: Montenegró–Kína

11.35: Görögország–Horvátország

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Magyarország 2 2 – – 41–24 6 2. Spanyolország 2 2 – – 32–23 6 3. Japán 2 – – 2 34–45 0 4. Ausztrália 2 – – 2 13–28 0

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Mizsei Márton (VasasPlaket)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille – Franciaország), Burián Gergely, Vigvári Vince (mindkettő Barceloneta – Spanyolország), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Vámos Márton, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

(A játékosok neve mellett azt a klubot tüntettük fel, amelyből kiharcolták a válogatottságot.)