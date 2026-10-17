Nemzeti Sportrádió

Serie A: a Venezia a Napoli ellen szerezte meg az első pontjait

R. P.R. P.
2026.10.17. 19:56
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Akor Adams szállította a Venezia első pontjait (Fotó: Getty Images)
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Serie A Internazionale Napoli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 7. forduójában a korábban pont nélkül álló Venezia legyőzte a Napolit. Az Internazionale is hátrányba került idegenben a Bologna ellen, de így is nyert.

A Venezia az előző hat forduló során egyetlen döntetlent sem tudott elérni, nemhogy győzelmet, így teljesen utolsóként fogadhatta a Napolit. A vendégek sem rajtoltak olyan nagyon jól, három győzelem mellett egy döntetlen és két vereség volt a mérlegük. Most a harmadik vereségük is megszületett – a Venezia ezzel a sikerrel is az utolsó helyen áll.

Az Internazionale is hátrányba került idegenben a Bologna ellen, de a vendégek Marcus Thuram, Carlos Augusto és Ange Bonny góljával megnyerték a csatát.

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
Venezia–Napoli 1–0 (Adams 49.)
Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. Thuram 44., Augusto 69., Bonny 83.)
20.45: Roma–Genoa (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Frosinone–Sassuolo 4–2  (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)

Vasárnap játsszák
12.30: Udinese–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Como
18.00: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
20.40: Juventus–Lazio

Hétfőn játsszák
18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Parma–Torino  (Tv: Arena4)

 

 

Serie A Internazionale Napoli
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