Serie A: a Venezia a Napoli ellen szerezte meg az első pontjait

A Venezia az előző hat forduló során egyetlen döntetlent sem tudott elérni, nemhogy győzelmet, így teljesen utolsóként fogadhatta a Napolit. A vendégek sem rajtoltak olyan nagyon jól, három győzelem mellett egy döntetlen és két vereség volt a mérlegük. Most a harmadik vereségük is megszületett – a Venezia ezzel a sikerrel is az utolsó helyen áll.

Az Internazionale is hátrányba került idegenben a Bologna ellen, de a vendégek Marcus Thuram, Carlos Augusto és Ange Bonny góljával megnyerték a csatát.

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Venezia–Napoli 1–0 (Adams 49.)

Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. Thuram 44., Augusto 69., Bonny 83.)

20.45: Roma–Genoa (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Frosinone–Sassuolo 4–2 (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)

Vasárnap játsszák

12.30: Udinese–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Como

18.00: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

20.40: Juventus–Lazio

Hétfőn játsszák

18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)