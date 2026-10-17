Férfi kézi NB I: megtört a Tatabánya rossz sorozata, nyert a Győr és a Gyöngyös is

A Tatabánya 30–26-ra győzött a Csurgó vendégeként, így hat tétmérkőzés után tudott ismét nyerni. A vendégeknél Éles Benedek és Molnár Robin egyaránt hét gólt szerzett, míg Székely Márton 13 védéssel segítette csapatát. A tatabányaiak előző hat találkozójukon négy vereséget szenvedtek, kétszer pedig döntetlent játszottak.

Az ETO University HT az újonc, pont nélkül az utolsó helyen álló Eger vendégeként nyert 34–31-re. A győriek legeredményesebb játékosa Hári Levente volt hét találattal. A hazaiaknál Fercsik Dániel szintén hétszer, Rozner Kevin hatszor volt eredményes, Miklós Gergő pedig 11 védéssel zárt.

Ugyancsak 34–31-re győzött a Gyöngyös, mégpedig a másik újonc, a Dabas otthonában. A vendégeknél az előző idény gólkirálya, Mátés István hét gólt szerzett, a hazaiak részéről Zdolik Bence tízszer talált a kapuba. Pallag Péter tíz védéssel járult hozzá a dabasiak teljesítményéhez.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

6. FORDULÓ

CSURGÓI KK–MOL TATABÁNYA KC 26–30 (12–17)

Csurgó, 850 néző. V: Felhő, Öcsi

CSURGÓ: Váczi D. – Milovanovics 5 (1), Ratkovics 1, KISS B. 4, Brajovics 1, Kavcic 3, Szücs B. M. 2. Csere: Zaponsek (kapus), D. Alilovic 1 (1), Bazsó, Németh B., Gábor M., KATHI 4, VASVÁRI, SZŰCS BALÁZS 4 (1), Bogdanovics 1. Edző: Alem Toszkics

TATABÁNYA: SZÉKELY – Bodó, MOLNÁR R. 7 (2), VAJDA H. 5, KARAI 4, Grigoras 1, Zsitnyikov 1. Csere: Andó (kapus), Mosindi 3, ÉLES B. 7 (2), Papp T., Sztraka, Temesvári, Rodríguez P. 1, Szűcs Bence, Tóth L. 1. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 11. perc: 5–4. 17. p.: 7–9. 21. p.: 8-11. 25. p.: 10–12. 35. p.: 15–19. 42. p.: 16–21. 51. p.: 23–25. 57. p.: 24–27

Kiállítások: 16, ill. 14. perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Az első játékrész első felében tartottuk az iramot, de a félidő második felében a tíz kihagyott ziccer és a kimaradt büntetők megbosszulták magukat. Annak örültem, hogy a fiúk végig küzdöttek, nem adták fel.

Tóth Edmond: – Mindenki a védekezésre összpontosított. Nehéz sorozatból jöttünk, ez a győzelem nagyon kellett a csapatnak. Kevesebb cserével játszottunk, nem volt más, mint előre. Székely a kapuban extrát hozott, és a többiek is mindent megtettek a győzelemért.

EGER–ETO UNIVERSITY HT 31–34 (15–20)

Eger, 700 néző. V: Hargitai G., Markó G.

EGER: Miklós G. – ROZNER 6 (2), KURUCZ 4, Spekhardt 1, Száva 3, FERCSIK 7, Kovács Sz. 2. Csere: Szabad (kapus), Sikler, Barta B., NKOUSA 5, Katona A. 3 (2). Edző: Padla József

ETO: Győri K. – Krakovszki Zs., Dely 1, Bognár A., KUSAN 5, GYŐRI M. 4, Krakovszki B. 2. Csere: Pásztor I. (kapus), SZMETÁN M. 3, Stepancic 2, Csepics 2, Hári 7 (6), Enomoto 4, Zakor 1, Kovács T., Füzi 3. Edző: Kopornyik Zsolt

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–2. 12. p.: 5–7. 18. p.: 8–11. 24. p.: 10–15. 36. p.: 19–22. 42. p.: 20–24. 48. p.: 25–28. 54. p.: 28–32

Kiállítások: 12, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 8/6

MESTERMÉRLEG

Padla József: – Látható a fejlődés a csapaton. A második félidőben lélektanilag fontos pillanatokban elkerülhető hibáink voltak, ami nélkül élesebb lehetett volna a végjáték. Összességében megérdemlik a dicséretet a játékosok.

Kopornyik Zsolt: – Az első félidőben több ziccerünk kimaradt, emiatt nem sikerült megnyugtató előnyre szert tennünk. Nagyon értékes ez a győzelem, mert nehéz pálya az egri.

BEPELOG DABAS–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 31–34 (14–20)

Dabas, 800 néző. V: Juhász D., Rontó Á.

DABAS: Pallag – Dörnyei, Ács 2, Hunyadi 3, ZDOLIK 10 (6), Kovács G. 1, Laurinyecz 2. Csere: Pintér B. (kapus), Balogh N., Gáspár V., VÁRSZEGI 4, Szökrényes 1, TISZA 4, Szladovics 3, Stramszky 1. Edző: Tomori Győző

GYÖNGYÖS: MARCZIKA 1 – Végh B. 2, Golubovics 3, Raahauge 1, Ásványi 2, Ubornyák 3, GYALLAI 3. Csere: Skledar (kapus), Zakhar, Jaros 3, SZÖLLŐSI B. 5, MÁTÉS 7 (2), Edwards 2, Gráf 1, Jóga 1, Bihari. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 16. p.: 7–9. 25. p.: 11–17. 38. p.: 17–24. 46.p.: 23–27. 54 p.: 26–30

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/6, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Tomori Győző: – Ami különbség volt a múlt héthez képest, az a megfelelő szintű agresszivitásunk hiánya. Mivel nem azon hőfokon játszottunk, a végeredmény ránk nézve hízelgő.

Bíró Balázs: – Érzelmekkel teli meccs volt. Nagyon örülök, hogy nyertünk, bár nem ez volt életünk legjobb teljesítménye, de megoldottuk a feladatot. Bízom benne, hogy nem súlyos kapusunk, Marczika Barnabás sérülése.