A Vasas és a Vác is 29–27-re nyert idegenben

A fővárosiak a NEKA, a váciak az MTK otthonában kerekedtek felül két találattal, ezzel mindkét vendég együttes egymás követő második bajnokiján győzött.

NŐI KÉZILABDA NB I

6. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–VÁCI NKSE 27–29 (15–15)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos

MTK: Imre Sz. – Molnár D., LANCZ 7 (1), Kurucz 1, Szabó Laura 2, Bucsi 2 (2), Berei 3. Csere: LAKATOS R., Wéninger (kapusok), FERENCZY F. 5, Boldizsár B 1, Dakos 1, Bánfai V. 3, Miklós K., Bujdosó-Gerháth 2. Edző: Woth Péter

VÁC: Zaj – Pálffy A. 2, KAJDON 4 (1), Juhász Gréta 4, Kövér 1, KELLERMANN 5, WALD 4. Csere: CSIZMADIA F. (kapus), Paróczy 1, Szeberényi, Keceli-Mészáros 2, Kacsó 4, Pálmai 2. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–5. 20. p.: 9–12. 40. p.: 18–20. 52. p.: 25–24

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Woth Péter: – Jó meccset játszottunk, fáj hogy elvesztettük. Meg kell találnunk azt a polcot, ahová tartozunk, amelyik csapat él a lehetőségeivel, az nyer.

György László: – Nagyon fontos győzelmet arattunk, ilyen meccsre számítottam. A siker erőt ad a további feladatokra.

NEKA–VASAS SC 27–29 (16–15)

Balatonboglár, 139 néző. V: Garai B., Varasdi L.

NEKA: Mészáros V. – KISS CS. 5, TÖRÖK FANNI 5, Tolnai, Lengyel L. 1, MÓZSI 6, Tóth-Kukely 2. Csere: Hornyák A. (kapus), Alaxai 1, Himer 5 (5), Kollár, Mihály H. 2, Dombi L., Gogolová. Edző: Bakó Botond

VASAS: Csapó Kincső – Arany 4, Nagy N. 2 (1), Sápi 4, Tóth Nikolett 2, OGONOVSZKY 5, Csire 3. Csere: Tóth Nikolett (kapus), SZILOVICS 5, Román 2, Dombi K., Kekezovics 2, Varjas, Bede, Gáspár P., Vilovski. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–5. 15. p.: 8–7. 19. p.: 10–11. 24. p.: 12–11. 35. p.: 19–16. 40. p.: 21–18. 50. p.: 21–23. 53. p.: 23–23. 55. p.: 24–24. 58. p.: 24–28

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond: – Sokat elárul a teljesítményünkről, hogy három és fél perccel a vége előtt az egyenlítésért támadhattunk. Fiatal csapatunk fegyelmezetten játszott, kevés cserével is bírta végig a mérkőzést. A hajrában azonban túl nagy kockázatot vállaltam a hét az öt elleni játékkal, két labdát eladtunk, és tíz másodperc alatt eldőlt a találkozó. Ez az én felelősségem, ugyanakkor játékosaim minden dicséretet megérdemelnek.

Konkoly Csaba: – Az első félidőben nem tudtuk megvalósítani az elképzeléseinket, pontatlanul támadtunk, védekezésben is akadtak hibáink. A szünet után azonban feljavult a játékunk, a védekezésünk hatékonyabbá vált, támadásban is egyre több jó megoldást választottunk. A NEKA nagy küzdelemre késztetett bennünket, de a csapatomat is dicséret illeti, mert a végjátékban magabiztosan kézben tartottuk az irányítást. Az utolsó nyolc-tíz perc már a miénk volt.