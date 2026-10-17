NB I: Az elsó félóra után nincs gól az Újpest–Puskás Akadémián

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–0 – ÉLŐ

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Zierkelbach Péter

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics, Szendrei N. – Matko, Amenyido, Horváth K. – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Farkas B., Golla, Harutjunjan, Szolnoki (Pál, 13.) – Duarte, Okeke, Kern – Dárdai, Lukács – Németh A. Vezetőedző: Babó Levente

Sárga lap: Matko (28.), ill. Farkas B. (7.)



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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az Újpestnek egyik mumusa a Puskás Akadémia, hiszen 34 NB I-es találkozójuk fele, 17 a felcsútiak győzelmével ért véget, és 10 iksz mellett a lila-fehér gárda csupán 7 diadalt tud felmutatni.

♦ Az előző 19 bajnoki meccsükből csak kettőt nyertek meg a fővárosiak, az egyiket 2022-ben a Szusza-stadionban (2–1) a másikat 2024 márciusában a Pancho Arénában (2–0). Az újpestiek már 6-os nyeretlenségi sorozatban vannak a felcsútiakkal szemben (3 iksz, 3 vereség), ráadásul az előző bajnokságban gólképtelenek voltak ellenük (0–0, 0–1 és 0–2). (Igaz, a lila-fehérek jelenlegi kapusa, Szappanos Péter akkor még a PAFC kapuját őrizte.) Az újpestiektől legutóbb 2025 márciusában az azóta eligazoló horvát Fran Brodic talált be a Puskás Akadémia kapujába (1–1).

♦ A lila-fehérek házigazdaként bajnokikon mindössze 2-szer tudták megverni a Puskás Akadémiát: 2018 októberében 2–0-ra, majd 2022 márciusában 2–1-re. Ötször végeztek döntetlenre, míg 10-szer a vendég felcsútiak bizonyultak jobbnak. Legutóbb, január végén a nyáron távozó ghánai Joel Fameyeh 80. percben elért félollózós gólja döntött a PAFC javára (0–1).

♦ A lila-fehér együttes 4 forduló óta veretlen (2 győzelem, 2 döntetlen) ezzel az FTC-é mögött a második leghosszabb ilyen aktív sorozattal rendelkezik. Eközben felváltva nyert, illetve ikszelt, ha ebben az ütemben folytatja, most egy győzelemnek kellene jönnie.

♦ A Puskás Akadémia fontos rangadót nyert meg legutóbb a címvédő ETO otthonában (1–0), így három pont előnnyel áll a tabella első helyén, ráadásul most már a vesztett pontokat tekintve is a legjobb a mezőnyben.

♦ Az Újpest vendéglátóként még nem kapott ki, 3 győzelme mellett csupán az MTK-val ikszelt (1–1), a hazai tabellán csak kevesebb lőtt góljával szorul a Paks mögé a második helyre.

♦ A felcsútiak pontjaik kétharmadát idegen pályákon gyűjtötték be, 18-ból 12-t. Négy győzelem mellett egyedül a ZTE otthonában maradtak alul (0–1). Vendégként is elsők, ráadásul háromszor úgy nyertek, hogy még gólt sem kaptak – erre rajtuk kívül szintén egyetlen másik csapat sem volt képes.

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