Reistad tíz góllal vezette győzelemre az Esbjerget a női kézi BL-ben

Az A-csoportban az FTC legnagyobb riválisa, az Esbjerg simán megverte a Brestet, így a dán együttes hátránya két pont a zöld-fehérek mögött a tabellán.

A B-csoportban a Metz tíz góllal legyőzte a Lippét, Vámos Petra egy gólt szerzett a franciáknál. Így a Győrhöz hasonlóan a Metz is 11 pontos, de jobb gólkülönbséggel megelőzi Per Johansson együttesét.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia) 35–26 (14–14)

Ld: Reistad 10, Emmenegger 7, ill. Zschimanga 5, Horacek 4

FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) 39–25 (16–13)

Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 24–23 (10–11)

Ld: Zulic 8, ill. Szkrobics 5, Jaukovics és Vukcsevics 5-5

B-CSOPORT

Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 33–26 (17–15)

Ld: So Delgado Pinto 10, Reichert 7, ill. Marszenics 6, Venn és Lökka Hagen 4-4

Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német) 32–22 (16–13)

Ld: Borg 6, ill., Mühlner és Bucher 7-7

Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC 31–32 (17–20)