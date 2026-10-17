Nemzeti Sportrádió

Reistad tíz góllal vezette győzelemre az Esbjerget a női kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.10.17. 20:41
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Vámos Petra egy gólt dobott a Metzben (Fotó: Facebook/Metz Handball)
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Camille Depuiset Brest női kézilabda Bajnokok Ligája Buducsnoszt
A női kézilabda Bajnokok Ligájában az A-csoportban az Esbjerg simán megverte a Brestet, míg a B-csoportban a Metz tíz góllal legyőzte a Lippét.

Az A-csoportban az FTC legnagyobb riválisa, az Esbjerg simán megverte a Brestet, így a dán együttes hátránya két pont a zöld-fehérek mögött a tabellán.

A B-csoportban a Metz tíz góllal legyőzte a Lippét, Vámos Petra egy gólt szerzett a franciáknál. Így a Győrhöz hasonlóan a Metz is 11 pontos, de jobb gólkülönbséggel megelőzi Per Johansson együttesét.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia) 35–26 (14–14)
Ld: Reistad 10, Emmenegger 7, ill. Zschimanga 5, Horacek 4
FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) 39–25 (16–13)
Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói) 24–23 (10–11)
Ld: Zulic 8, ill. Szkrobics 5, Jaukovics és Vukcsevics 5-5

 

B-CSOPORT
Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég) 33–26 (17–15)
Ld: So Delgado Pinto 10, Reichert 7, ill. Marszenics 6, Venn és Lökka Hagen 4-4
Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német) 32–22 (16–13)
Ld: Borg 6, ill., Mühlner és Bucher 7-7
Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC 31–32 (17–20)

 

 

Camille Depuiset Brest női kézilabda Bajnokok Ligája Buducsnoszt
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