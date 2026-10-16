Raimondo triplázott, a Frosinone a Sassuolo bakijait kihasználva nyert

Nem lehetett panasz a gólokra Frosinonéban, a hazai együttes már a 9. percben megszerezte a vezetést Giacomo Calo góljával, aki egy védelmi hibát büntetett. Nem sokkal később a Frosinone magasra feltolt védekezése ütött vissza, a saját térfeléről induló Domenico Berardi egyedül vezethette a labdát a kapusra, s nem hibázott. A 26. percben Antonio Raimondo az ötösről hozta újfent előnybe a sárga mezeseket, majd négy perccel később ismét az olasz center villant, aki ezúttal a Sassuolo kapusának, Muricnak a borzasztó ütemű kifutását büntette meg. A fekete-zöldek még a szünet előtt szépíteni tudtak, ezúttal Kristian Thorstvedt értékesített egy ziccert.



A második félidőben elhúzott ellenfelétől a Frosinone, egy közeli fejest ugyanis hiába védett bravúrral Muric, a kipattanóra a 22 éves Raimondo érkezett, s beverte saját maga harmadik, csapata negyedik gólját. Az U21-es válogatott centernek ez volt a hetedik találata hét bajnoki meccsen a mostani szezonban. A hátralevő bő 30 percben több gól nem született, s végső soron a Sassuolo védelmének, illetve kapusának a bakijai döntöttek a három pont sorsáról. 4–2

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OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Frosinone–Sassuolo 4–2 (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)

Szombaton játsszák

15.00: Venezia–Napoli

18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Genoa (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Udinese–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Como

18.00: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

20.40: Juventus–Lazio

Hétfőn játsszák

18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)