Túl sok labdavesztés a Plzentől – a cseh lapok szerint a Ferencváros letámadása volt a kulcs

„A Ferencváros sorozatban másodszor nyert az Európa-ligában, az első fordulóban a skót Celtic otthonában aratott szenzációs, 3–1-es győzelmet. A magyar csapat a Plzen dolgát is alaposan megnehezítette. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban a nyugat-csehországiak nehezen boldogultak a Fradi letámadásával, ami sok labdaeladáshoz vezetett. A cseh védőknek bőven volt dolguk, ám két egyéni hibát is elkövettek, amelyeket az ellenfél megbüntetett…” – fogalmazott a Sport.cz a mérkőzés után.

A Deník.cz a meccs utáni beszámolóját a cseh válogatott egykori labdarúgója, Milan Fukal véleményével kezdte: „A Viktoria maga is hozzájárult a kapott góljaihoz, akár az első találat előtti rossz labdaátvételre, akár a felesleges tizenegyes-szituációra gondolunk. Más olyan helyzetek is adódtak, amelyeket a plzeni játékosok kifejezetten rosszul oldottak meg.”

„A Viktoria Plzen az elmúlt másfél évben harmadszor nem tudott nyerni Budapesten. Tavaly szeptemberben, az alapszakasz első fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a Ferencváros otthonában, azt megelőzően pedig februárban 1–0-s vereséget szenvedett a magyar fővárosban” – írta a Ceské Noviny, amely kiemelte azt, is hogy Fradi nyolc hazai találkozóján veretlen cseh csapatok ellen az európai kupákban. A lap megjegyzi, hogy a Plzen az előző El-idény alapszakaszát egyedüliként veretlenül teljesítette, a 2026–2027-es kiírásban viszont még pontja sincs.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 2–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezette: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu (Levi, 90+1.), Nagy Á. – Yusuf (Maiga, 84.), Zachariassen (Madarász Á., 90+1.), Birmancsevics (O'Dowda, 84.) – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs

PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic (Visinsky, 78.), Panos (Ladra, 64.), Sojka (Lawal, 78.) – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác

Gólszerző: Zachariassen (49., 81. – a másodikat 11-esből), ill. Visinsky (90.)