Drámai meccset nyert meg hosszabbításban a Fehérvár Milánóban

Viszonylag ritka az osztrák központú hokiligában, hogy két együttes egymás követő két napon csap össze ugyanazon a helyszínen, vélhetően logisztikai okok miatt a HC Milano és a Hydro Fehérvár AV19 szombaton és vasárnap le is tudja az alapszakaszra kiírt két olaszországi találkozóját. Egyik együttes sem várhatta jó formában a mérkőzést, a hazaiak egy, a vendégek két pontot szereztek az elmúlt négy bajnokin – nem túl fényes mutatók…

Ebben a viszonylag nehéz helyzetben ragyogó, kiélezett meccset vívott egymással a Milano és a Fehérvár, ahol a szerencse sem állt a magyar együttes mellé. Bár jobban kezdett az olasz gárda, három perc után egyre több lehetősége volt a Volánnak is, ezért is jött rosszkor a 9. percben a hazai vezető gól: kontráztak a milánóiak, a bevetődő Kiss Rolandról Michael Dal Colle elé keveredett a pakk, aki középről belőtte a ziccert.

A játék képe nem sokat változott, de egy újabb kritikus időszakból megint rosszul jött ki a Fehérvár, Erdély Csanád közelről betalált, de a gólt elvették a játékvezetők a kapus akadályozása miatt. Aztán Trevor Cheek kihagyott helyzete után hibázott, így emberelőnybe került a HC Milano, de ezt Halász Béni védéseivel kibekkelte a Volán. Később újabb csapás érte a magyar együttest, a fiatal kapust a második harmad közepén le kellett cserélni egy rossz súlypontáthelyezés után, így Rasmus Reijola állt a ketrec elé. A 37. percben hatalmas örömünnep tört ki a zsúfolásig megtelt vendégszektorban, ismét betalált a Volán, és ezúttal meg is adták a játékvezetők a gólt, Horváth Donát lövésébe ért bele Michael Farren.

A harmadik harmad elején ismét lépéshátrányba került a Fehérvár, Chad Pietroniro kapott nagy zsugát a kék vonalnál, egyedül ugorhatott ki és kihasználta a helyzetet – más kérdés, hogy gyanúsan nagy volt a szakadék közte és a fehérvári védők között, de normális kameraállás híján videózás után sem ítéltek lest a zebramezesek. Bár úgy tűnt, minden a magyar együttes ellen van, Farren ezen fordítani szeretett volna, a 46. percben szép cselekkel verte át a védőket, majd Cheek elé tálalt, aki ezt a helyzetét már nem puskázta el, és egyenlített.

Az 54. percben először vezetett a Volán, Erdély fékezett be jól egy keresztbe lőtt pakknál, a magyar csatár korcsolyájáról pattant be a kapuba a korong. Jól állt a lábán a fehérvári védelem, érett a rendes játékidős siker, de egy újabb, kissé szerencsétlen esemény ismét a hazaiakat hozta jobb helyzetbe. Történt, hogy Ben Zloty ütőjéről egy palánk melletti harc során kiment a korong, a játékvezetők kiállítást ítéltek, a Milano levitte a kapusát is, a hat a négy elleni szituációt pedig 18 másodperccel a mérkőzés vége előtt gólra váltotta Alex Grant.

Jöhetett a hosszabbítás, ami azért némileg megjutalmazta a fehérvári csapat szombati jó produkcióját, ugyanis a bónuszpont a kék-fehéreknél kötött ki, miután Tim Campbell lapos lövésébe tette bele jól az ütőjét Cheek. A Fehérvár nagyot harcolt, így két ponttal indította milánói hétvégéjét, a két együttes vasárnap 17 órától ismét összecsap.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

HC MILANO (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–4 (1–0, 0–1, 2–2, 0–1) – hosszabbításban

Milánó, 1754 néző. V: Nikolic, A. Huber (osztrákok), Tchekachev (francia), Zachert (osztrák)

MILANO: SMITH – Dello (1), Wylie / Valentine, Grant 1 / Albis, Gios – Frycklund, Lindquist, Chiodo / Caamani, McLaughlin, Hannoun / COLLE 1, McKegg (1), Kostner (1) / Pietroniro 1, Cuglietta, Madaschi (1). Edző: Doug Shedden

FEHÉRVÁR: Halász (Reijola) – Stipsicz, Campbell (1) / MacPherson, Kiss R. / Zloty, Horváth D. (1) / Falus – Hári, Kulmala, Kuralt / CHEEK 2, FARREN 1, Cyr (1) / ERDÉLY 1, Németh K., Terbócs / Farkas L., Mihalik G., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 38–40

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Doug Shedden: – Csalódott vagyok, úgy tűnik, mintha nem lenne elég energiánk, az öltöző és a kispad sem él együtt a történésekkel. Energiára és lelkesedésre lenne szükségünk, hiszen sportolók vagyunk. A srácok most mennek pihenni, tudom, a csapat ennél többre képest.

Ted Dent: – Elég jól játszottunk, az első harmad után talpra tudtunk állni. Hosszú utazás áll mögöttünk, de jól reagáltunk, oda-vissza játék ment a jégen. Összességében jó teljesítményt nyújtottunk. A vasárnapi találkozóig videózunk egyet, megnézzük, hol tudunk még javulni.

A másik szombati mérkőzésen: Vienna Capitals (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 4–2