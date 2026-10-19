Erre kevesen számítottak: kiütötte a Cagliarit a Monza

A házigazda Monza ingadozó formában, a Cagliari négymeccses veretlenségi sorozattal a háta mögött várta a Serie A hétfő kora esti mérkőzését. Az első félidő képe nagyjából megfelelt a csapatok tabellán elfoglalt helye közti különbségnek: a bő élmezőnyhöz tartozó szárdok voltak veszélyesebbek, s ha M'Bala Nzola lövésénél a hazaiak kapusa, Noel Törnqvist nem véd hatalmasat, előnybe is kerültek volna. A 40. percben aztán szinte a semmiből vezetést szerzett a Monza: Dany Mota indította Eddy Kouadiót, s a bekk csatárokat megszégyenítő ügyességgel lőtt Elia Caprile lába között a kapuba.

Nemcsak az első félidő hajrája, hanem a szünetben megejtett taktikai megbeszélés is a lombardiai klubnak sikerült jobban: még két perc sem telt el a második félidőből, amikor Foe Ondoa helyzetbe hozta Gustavo Varelát, aki közelről kilőtte a bal alsó sarkot. Ahogyan az várható volt, innentől kezdve hosszú percekig gyakorlatilag egykapuztak a „szigetlakók”, s egy szöglet után Yerry Mina fejesénél csak Törnqvist bravúrja akadályozta meg őket abban, hogy csökkentsék a különbséget. Ám amikor egy csapat kitámad, az ritkán jár kockázat nélkül: a 66. percben labdaszerzést követően Varela Jay Robinsonhoz passzolt, aki megszerezte a harmadik hazai találatot. Robinson aztán visszaadta a kölcsönt a portugálnak, Varela bő tíz perccel az ő kapufáról kipattanó lövéséből lőtte második gólját, beállítva a 4–0-s végeredményt.

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Monza–Cagliari 4–0 (Kouadio 40., G. Varela 47., 79., J. Robinson 66.)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Juventus–Lazio 0–3 (Provstgaard 37., Isaksen 66., Dele-Bashiru 89.)

Milan–Atalanta 3–2 (G. Ramos 24. – 11-esből, Rabiot 43., Gila 57., ill. Gaetano 67., Krsztovics 82.)

Udinese–Lecce 0–3 (K. Gaspar 12., N'Dri 33., Siebert 86.)

Fiorentina–Como 1–3 (Pongracic 42., ill. Liberali 32., N. Paz 36., Duvikasz 56.)

Szombaton játszották

Venezia–Napoli 1–0 (A. Adams 49.)

Bologna–Internazionale 1–3 (Pobega 10., ill. M. Thuram 44., Carlos Augusto 69., Bonny 83.)

Roma–Genoa 2–0 (Castro 50., Lulli 68.)

Pénteken játszották

Frosinone–Sassuolo 4–2 (Calo 9., Raimondo 26., 30., 57., ill. Berardi 15., Thorstvedt 37.)