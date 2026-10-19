NB II: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC - még nincs gól
A labdarúgó NB II 10. fordulójának záró mérkőzésén, egyben borsodi rangadóján a jelenleg kilencedik DVTK a hatodik helyen álló Kazincbarcikát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0-0 - ÉLŐ
Diósgyőr, 1000 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Toplánszki Szabin)
DIÓSGYŐR: Gróf – Kecskés, Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai, Holdampf, Bokros – Molnár G., Babinszky, Medgyes. Vezetőedző: Feczkó Tamás
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Nyíri, Ferencsik, Rácz L., Nagy Zs. – Szőke G., Hudák M. – Schuszter, Kártik, Veprik – Varjas L. Vezetőedző: Kuttor Attila
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