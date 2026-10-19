Spalletti a Juventus súlyos veresége után: Minden tekintetben alulmaradtunk...



A szakember a sűrű programmal is magyarázta a gyengébb teljesítményt, hiszen együttese péntek hajnalban, négy órakor érkezett vissza Vigóból, majd a szakmai stáb a játékosok regenerációjára helyezte a hangsúlyt. A kezdőcsapatban hat helyen változtatott a korábbi mérkőzéshez képest, ám ez sem segített.



„Lassúak voltunk fizikailag és fejben is. A futballban előre látni kell az ellenfelet és a labdát, de ha túl lassan reagálunk, hiányzik belőlünk a szív és a ritmus, akkor a taktika és a játékrendszer semmit sem ér” – értékelt az olasz edző, aki a párharcokban mutatott gyengeséget, a megfelelő intenzitás hiányát és a játékosok megtörő önbizalmát is kifogásolta.



A lefújás után a stadionban maradó szurkolók kifütyülték a csapatot, és sértő bekiabálásokkal illették a játékosokat. A Juventus hét forduló után mindössze 11 pontot szerzett, és nyolcpontos hátrányban van a listavezetőkhöz képest.



Spalletti szerint változtatásra van szükség, azt azonban még mérlegelnie kell, hogy a csapattal való kommunikációján vagy a munkamódszerén módosítson.



„Engem is meglepett ez a teljesítmény, ezért alaposan át kell gondolnom a történteket. Nem változtattam azon, ahogyan a játékosokkal beszélek, szeretnék kommunikálni velük, jó kapcsolatot kialakítani. Talán a csapattal való kapcsolatomat is elemeznem kell. Ők is tudják, hogy amit ma nyújtottunk, az nem volt elég jó” – fogalmazott.



A másik oldalon Gennaro Gattuso elégedetten értékelhette a rangadót. A Lazio hét forduló után hat győzelemmel áll, 19 pontjával tartja a lépést az éllovas Interrel. A római csapat 2017 októbere óta először nyert bajnokit a Juventus otthonában, és története legjobb bajnoki rajtját produkálta.



„Most először nyertem itt edzőként. A stábommal megvannak az elképzeléseink, de a játékosok valósítják meg azokat a pályán, így minden elismerés őket illeti” – mondta Gattuso.



A vezetőedző a klub munkáját is méltatta, különösen annak fényében, hogy a Lazio korlátozott anyagi lehetőségekkel gazdálkodhatott az átigazolási piacon.



„Valódi családdá kovácsolódtunk össze. Kevés pénzünk volt az igazolásokra, ezért olyan embereket kerestünk, akik elszántak, és mindenáron ide akartak jönni. Időbe telt, de így könnyű őket edzeni” – tette hozzá.



Gennaro Gattuso szenvedélye ismét megmutatkozott (Fotó: Getty Images)



Gattuso szerint a Juventus elleni győzelem azért is jelent előrelépést, mert csapata ezúttal jobban kézben tartotta a mérkőzést, és az előny birtokában sem veszítette el a szervezettségét. A szakember ugyanakkor óva intett attól, hogy játékosai már most a tabellával foglalkozzanak.



„Most még nem szabad a tabellát nézegetnünk. Kiélvezzük ezt a nagyszerű győzelmet, aztán lehajtott fejjel visszatérünk a munkához, és készülünk a Parma elleni meccsre. Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyen magasan álljunk, és talán még nem is állunk készen erre. De ha mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, meglepetést okozhatunk” – jelentette ki.



A Lazio vezetőedzője a játékosok hozzáállását és sikeréhségét nevezte a győzelem egyik kulcsának. Hozzátette, hogy a futballisták ma már hajlamosabbak feladni a küzdelmet az első nehézség után, ezért edzőként különösen fontosnak tartja, hogy megtanítsa őket kitartani a nehéz helyzetekben is.



OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Juventus–Lazio 0–3 (Provstgaard 37., Isaksen 66., Dele-Bashiru 89.)