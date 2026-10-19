Heti légiósprogram: Liverpool–Villarreal, Galatasaray–Fenerbahce

OKTÓBER 19., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Bolgár Kupa, 2. forduló
18.00: Etar–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Omonia Nicosia–Olympiakosz Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
Olympiakosz: Tamás Márk
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Mesz Sar Babak–Perszepolisz 0–3
Perszepolisz: Gera Dániel a kispadról nézte végig a mérkőzést.
OKTÓBER 20., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
21.00: Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Villarreal: Gulácsi Péter
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög)
AEK: Varga Barnabás, Vitális Milán
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Wolverhampton Wanderers–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
16.30: ASA Marosvásárhely–Chindia Targoviste
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
OKTÓBER 21., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török)
Galatasaray: Sallai Roland
21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német)
Leipzig: Willi Orbán
CIPRUS
Ciprusi Kupa, 1. forduló
17.00: Nea Szalamina–Apea Akrotiriu
Nea Szalamina: Kovács Dániel
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, osztályozó, 1. mérkőzés
17.00: PK-35–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő
OKTÓBER 22., CSÜTÜRTÖK
EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Ararat (örmény)–AZ Alkmaar (holland)
AZ: Kovács Bendegúz
21.00: Bournemouth (angol)–AC Milan (olasz)
Bournemouth: Tóth Alex
21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)
Salzburg: Redzic Damir
21.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Benfica (portugál)
Omonia Nicosia: Loic Nego
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
KONFERENCIALIGA
Ligaszakasz
18.45: Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán)
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
OKTÓBER 23., PÉNTEK
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
18.30: Austria Wien II–Sturm Graz II
Austria Wien II: Polonkai Noel
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Helmond
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Motor Lublin–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Bochum–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.45: Vitória Guimaraes–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
17.30: Triglav–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
OKTÓBER 24., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Millwall
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Preston North End–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
16.00: Blackburn Rovers–Wrexham
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Hartberg–Wolfsberger AC
Hartberg: Pécsi Ármin
19.30: Rapid Wien–Austria Lustenau
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Neftci Baki–Turan Tovuz
Neftci: Skribek Alen
BELGIUM
Jupiler Pro League
20.45: La Louviére–Zulte-Waregem
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
Waregem: Átrok Zalán
20.45: Westerlo–Beveren
Westerlo: Balogh Botond
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Genk II–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
BULGÁRIA
Parva Liga
13.00: Dunav Rusze–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
17.00: Olympiakosz Nicosia–Kraszava
Olympiakosz: Tamás Márk
18.00: Anorthoszisz–Omonia Aradippu
Anorthoszisz: Kiss Tamás
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Zlín–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
21.30: Columbus Crew–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
23.30: New York Red Bulls–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 1.30: Philadelphia Union–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Saint-Étienne–Nantes
Saint-Étienne: Csongvai Áron
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
19.00: AEK Athén–Panetolikosz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
21.00: Den Haag–Heerenveen
Den Haag: Bárány Donát
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Radomiak Radom
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
20.15: Wisla Kraków–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Augsburg–Union Berlin
Union: Schäfer András
15.30: RB Leipzig–Elversberg
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Hertha BSC–Arminia Bielefeld
Hertha: Dárdai Márton
ROMÁNIA
Superliga
14.30: Csíkszereda–Voluntari
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Unirea Slobozia–Concordia
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
12.00: Poli Temesvár–Bacau
Temesvár: Huszti András
SPANYOLORSZÁG
La Liga
18.30: Valencia–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
21.00: Almería–Oviedo
Almería: Yaakobishvili Áron
SVÁJC
Super League
20.30: Young Boys–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
15.00: Sirius–AIK
Sirius: Vancsa Zalán
SZERBIA
Szuperliga
18.00: Mladoszt–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Slovan Bratislava–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
19.00: Dunaszerdahelyi AC–Rózsahegy
DAC: Tuboly Máté
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: Liverpool–Brighton&Hove Albion
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
15.00: Manchester United–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: LASK–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
AZERBAJDZSÁN
Premier League
14.00: Sabah Baki–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
CIPRUS
Cyprus League
18.00: AEL Limasszol–Arisz
Arisz: Szakos Bence
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sparta Praha–Slovácko
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, osztályozó, visszavágó
17.00: Jaro–PK-35
Jaro: Kocsis Gergő
HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: Nijmegen–Groningen
Groningen: Csinger Márk
20.00: AZ Alkmaar–Twente
AZ: Kovács Bendegúz
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: NK Osijek–Rudes
Osijek: Bakti Balázs
IRÁN
Persian Gulf Pro League
14.15: Perszepolisz–Fulad
Perszepolisz: Gera Dániel
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Osnabrück–Greuther Fürth
Fürth: Keresztes Krisztián
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Rio Ave–Famalicao
Rio Ave: Nikitscher Tamás
Famalicao: Szűcs Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Chindia Targoviste–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: Selimbar–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Konyaspor–Genclerbirligi
Konyaspor: Tóth Rajmund
OKTÓBER 26., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Nea Szalamina–Pafosz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
18.00: AEK Larnaca–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
DÁNIA
Superliga
19.00: FC Köbenhavn–Odense
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Universitatea Craiova
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
17.00: Rizespor–Trabzonspor
Rizespor: Mocsi Attila
19.30: Galatasaray–Fenerbahce
Galatasaray: Sallai Roland