Női kézi: kölcsönadta, de később számít tehetségére a Győr

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.29. 10:30
null
Rédecsi Polett már egészen fiatalon is kapott játékperceket (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
női kézilabda Rédecsi Polett Győri Audi ETO HC DAC
A következő nyolc hónapban a HC DAC Dunaszerdahelynél szerepel Rédecsi Polett, a Győri Audi ETO KC 20 éves irányító-átlövője. A fiatal kézilabdázó rendszeres játéklehetőséghez juthat a felvidéki csapatban, amellyel az Európa-kupában is szerepelhet.

A következő nyolc hónapban a HC DAC Dunaszerdahelynél szerepel Rédecsi Polett, a Győri Audi ETO KC 20 éves irányító-átlövője. A fiatal játékos rendszeres játéklehetőséghez juthat a felvidéki csapatban, amellyel az Európa-kupában is szerepelhet.

A győri klub közleménye szerint a kölcsönadás elsősorban a kézilabdázó fejlődését szolgálja: Rédecsi felnőttszinten szerezhet további tapasztalatokat, miközben a győri szakmai stáb továbbra is figyelemmel kíséri a teljesítményét. A klub hosszú távon számít a tehetségre, akit a nyári felkészülés után ismét az ETO mezében szeretne látni.

„Polett tehetséges játékos, akinek ebben a szakaszban elsősorban rendszeres játéklehetőségre és mérkőzéstapasztalatra van szüksége. Úgy gondolom, Dunaszerdahelyen lehetősége nyílik arra, hogy folyamatosan a felnőttcsapatban szerepeljen, értékes játékperceket szerezzen, és nemzetközi kupamérkőzéseken is bizonyítson” – idézte a győri klub Görbicz Anitát, az egyesület elnökét.

Rédecsi Polett számára érzelmileg sem könnyű a váltás, hiszen tizenkét éve tartozik az ETO kötelékébe.

„Ez a lehetőség fontos mérföldkő a pályafutásomban, egyszerre tekintek rá izgatottan és meghatódva. Nagyon örülök, hiszen egy másik bajnokságban, új közegben rengeteget fejlődhetek, szakmailag és emberileg egyaránt. Külön motiváló, hogy egy jelenleg bajnoki éllovas, az Európa-kupában is szereplő csapathoz csatlakozhatok” – fogalmazott a kézilabdázó.

Hozzátette, különösen hálás a győri klubnak, amiért támogatta a váltását, ugyanakkor nehéz szívvel hagyja el azt az egyesületet, ahol felnőtt és játékossá vált. Célja, hogy a kölcsönidőszak után ismét magára ölthesse az ETO mezét. Rédecsi az első csapat tagjaként eddig 33 felnőttmérkőzésen lépett pályára, ezeken 32 gólt szerzett.

 

női kézilabda Rédecsi Polett Győri Audi ETO HC DAC
Legfrissebb hírek

Visszatérhet a norvég női kézilabda-válogatottba a 40 éves legenda

Kézilabda
1 órája

Női kézilabda NB I: hazatérhet az FTC átlövője – sajtóhír

Kézilabda
19 órája

Visszaszerződhet hazájába az ETO dán irányítója – sajtóhír

Kézilabda
2026.10.26. 09:30

A magyar kéziválogatott jó játékkal aratott győzelmet idegenben a franciák ellen

Kézilabda
2026.10.25. 16:38

Jánosi három, Ludmán két gólt szerzett a spanyol bajnokságban – európai kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.10.24. 22:54

Női kézilabda: sérülés miatt elhagyta a válogatottat Petrus Mirtill

Kézilabda
2026.10.23. 19:26

Golovin Vlagyimir: Meg kell találni a csapat régi, sikeres játékát

Kézilabda
2026.10.22. 11:12

Női kéziseink fontos tesztet vívnak a franciák ellen

Kézilabda
2026.10.22. 08:28