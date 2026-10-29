Női kézi: kölcsönadta, de később számít tehetségére a Győr

A következő nyolc hónapban a HC DAC Dunaszerdahelynél szerepel Rédecsi Polett, a Győri Audi ETO KC 20 éves irányító-átlövője. A fiatal játékos rendszeres játéklehetőséghez juthat a felvidéki csapatban, amellyel az Európa-kupában is szerepelhet.

A győri klub közleménye szerint a kölcsönadás elsősorban a kézilabdázó fejlődését szolgálja: Rédecsi felnőttszinten szerezhet további tapasztalatokat, miközben a győri szakmai stáb továbbra is figyelemmel kíséri a teljesítményét. A klub hosszú távon számít a tehetségre, akit a nyári felkészülés után ismét az ETO mezében szeretne látni.

„Polett tehetséges játékos, akinek ebben a szakaszban elsősorban rendszeres játéklehetőségre és mérkőzéstapasztalatra van szüksége. Úgy gondolom, Dunaszerdahelyen lehetősége nyílik arra, hogy folyamatosan a felnőttcsapatban szerepeljen, értékes játékperceket szerezzen, és nemzetközi kupamérkőzéseken is bizonyítson” – idézte a győri klub Görbicz Anitát, az egyesület elnökét.

Rédecsi Polett számára érzelmileg sem könnyű a váltás, hiszen tizenkét éve tartozik az ETO kötelékébe.

„Ez a lehetőség fontos mérföldkő a pályafutásomban, egyszerre tekintek rá izgatottan és meghatódva. Nagyon örülök, hiszen egy másik bajnokságban, új közegben rengeteget fejlődhetek, szakmailag és emberileg egyaránt. Külön motiváló, hogy egy jelenleg bajnoki éllovas, az Európa-kupában is szereplő csapathoz csatlakozhatok” – fogalmazott a kézilabdázó.

Hozzátette, különösen hálás a győri klubnak, amiért támogatta a váltását, ugyanakkor nehéz szívvel hagyja el azt az egyesületet, ahol felnőtt és játékossá vált. Célja, hogy a kölcsönidőszak után ismét magára ölthesse az ETO mezét. Rédecsi az első csapat tagjaként eddig 33 felnőttmérkőzésen lépett pályára, ezeken 32 gólt szerzett.