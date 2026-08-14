Fodor Csenge: Erősebb lett ez a csapat
A Győri Audi ETO KC 37–24-re győzte le a felkészülés második mérkőzésén a Podravka Koprivnica gárdáját. A találkozó után Fodor Csenge nem csak az összecsapást értékelte, azt is elárulta, hogy látja, milyen ütemben zajlik a bajnoki címvédő felkészülése.
NŐI KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Győri Audi ETO KC–RK Podravka (horvát) 37–24 (20–14)
Ld: Stanko 8, Elver 7, Breistöl 6, ill. Pandza 4
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