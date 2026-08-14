Nemzeti Sportrádió

Fodor Csenge: Erősebb lett ez a csapat

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.14. 19:26
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Fodor Csenge szerin erősebb, színesebb lett az idei ETO (Fotó: NSO Tv)
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kézilabda Fodor Csenge Győri Audi ETO KC
A Győri Audi ETO KC 37–24-re győzte le a felkészülés második mérkőzésén a Podravka Koprivnica gárdáját. A találkozó után Fodor Csenge nem csak az összecsapást értékelte, azt is elárulta, hogy látja, milyen ütemben zajlik a bajnoki címvédő felkészülése.

NŐI KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Győri Audi ETO KC–RK Podravka (horvát) 37–24 (20–14)
Ld: Stanko 8, Elver 7, Breistöl 6, ill. Pandza 4

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Női kézilabda: magabiztos győri győzelem a Podravka ellen

Stanko nyolc, Elver hét gólig jutott a felkészülési mérkőzésen.

 

kézilabda Fodor Csenge Győri Audi ETO KC
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