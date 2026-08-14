Több mint 120 nevező Nyirádon, az FIA autókrossz Európa-bajnoki futamon

A mostani összességében a tizenötödik FIA autókrossz Európa-bajnoki futam Nyirádon. A sorozat öt év kihagyás után, 2024-ben tért vissza az egykori bauxitbánya területén kialakított pályára. Tavaly legjobb magyarként Tóth Richárd történelmet írt a legerősebb kategóriában: Super Buggyban harmadik helyen végzett a döntőben, és első magyarként állhatott dobogóra a királykategóriában. Tóth az idén ugyanitt áll rajthoz, míg a két éve a Super Buggyban elődöntőig jutó Klenáncz Szabolcs erre az egyetlen versenyre váltott, és a legnépesebb mezőnyt felvonultató Crosscarban próbál szerencsét.

Szintén Crosscarban indul Kelő Gere Ádám és Horváth Ottó. Ők május végén az FIA ralikrossz Eb-futamon is szerepeltek, és előbbi a szenzációs második helyet szerezte meg. A mostani mezőny nagyobb, mint május végén, a kategóriában több mint negyvenen neveztek.

Fotó: Gabor Muranyi

Az Istókovics család ezúttal is apa-fia felállásban képviselteti magát a tizenkét futamos Európa-bajnokság hetedik állomásán. Idősebb Istókovics István új versenygépet épített erre a szezonra, és Németországban hatodik lett a Super Buggyban. Ifjabb Istókovics István az elmúlt évhez hasonlóan a Junior Buggyban nevezett. Tavaly Nyirádon technikai problémák hátráltatták, ebben az idényben azonban a versenyek felén döntőbe került. A Nova Pakában rendezett futamon hetedik helyen zárt, a „Vörös Katlanban” is a döntőbe jutás a cél.

Az idáig az amatőrök között versenyző Varga Péter a testvérétől kapott autóval áll rajthoz a Buggy 1600-as kategóriában. Az Európa-bajnokságon debütál, és az elődöntőbe kerüléssel már elégedett lenne.

A szervezők pedig elégedettek lehettek a Tapolcán rendezett megnyitóval, ahol népes publikum elé gördült be több mint egy tucat autó. Az autósport-rajongók közelebbről is szemügyre vehették a versenygépeket. A Crosscarok gyorsulásáról mindent elárul, hogy alig három másodperc alatt érik el a 100 km/órás sebességet.

Fotó: Gabor Muranyi

Az FIA autókrossz Európa-bajnokság szombaton tíz órakor az időmérő edzésekkel, illetve az azt megelőző warm uppal kezdődik. 13.20-tól bonyolítják le az első előfutamokat. A program vasárnap nyolc órától a második és a harmadik előfutamokkal folytatódik, az elődöntőket és a döntőket pedig 13.20-tól rendezik.

Az Eb nyirádi fordulójának edzései és futamai a Telekom Live YouTube-csatornáján követhetők.