Jeff Bezosék tulajdonrészt szereztek a Liverpoolban – hivatalos

Bár a Liverpool közleménye nem említi, de korábban az angol források 30 százalék körüli részesedésről írt.

Az Amazon alapítójának vásárlását a húszszoros angol bajnok amerikai többségi tulajdonosa, a Fenway Sports Group jelentette be.

A 62 éves milliárdos a 1892 Holdings nevű konzorcium tagja, amely a Liverpool FC alapításának évére utal.

A konzorciumban Amit Bhatia üzletember, a Mittal család, valamint Elaine és Eduardo Saverin, a Facebook társalapítóinak vagyona is benne van a sajtóközlemény szerint, amely azonban nem közölte a tranzakció összegét vagy a részesedés nagyságát.

A SkySports szerint Bezosék hétmilliárd font (közel 3000 milliárd forint) ellenében harmincszázalékos tulajdonrészt szereztek a klubban.