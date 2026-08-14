Nemzeti Sportrádió

Jeff Bezosék tulajdonrészt szereztek a Liverpoolban – hivatalos

2026.08.14. 19:06
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Fotó: liverpoolfc.com
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Jeff Bezos Facebook Amazon Liverpool
A Liverpool a hivatalos honlapján bejelentette, hogy az 1892 Holdings konzorcium részesedést vásárolt a klubot többségében tulajdonló Fenway Sports Group (FSG) részvényeiből. Ennek a konzorciumnak a tagja az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook-társalapító Eduardo Saverin.

Bár a Liverpool közleménye nem említi, de korábban az angol források 30 százalék körüli részesedésről írt.

Az Amazon alapítójának vásárlását a húszszoros angol bajnok amerikai többségi tulajdonosa, a Fenway Sports Group jelentette be.

A 62 éves milliárdos a 1892 Holdings nevű konzorcium tagja, amely a Liverpool FC alapításának évére utal.

A konzorciumban Amit Bhatia üzletember, a Mittal család, valamint Elaine és Eduardo Saverin, a Facebook társalapítóinak vagyona is benne van a sajtóközlemény szerint, amely azonban nem közölte a tranzakció összegét vagy a részesedés nagyságát.

A SkySports szerint Bezosék hétmilliárd font (közel 3000 milliárd forint) ellenében harmincszázalékos tulajdonrészt szereztek a klubban.

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Jeff Bezos és Eduardo Saverin konzorciuma a részvények több mint 30 százalékát szerezhetik meg.

 

 

Jeff Bezos Facebook Amazon Liverpool
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