A pályán és a lelátón is előrelépést vár a kassai klubigazgató

A Kassa rögtön emlékezetes, nyolcgólos mérkőzéssel kezdte az idényt: Zsolnán 4–4-es döntetlent játszott. Geri Ádám klubigazgató szerint azonban klubon belül nem elsősorban a látványos mérkőzés, hanem az elveszített pontok miatt maradt hiányérzet.

„Inkább azt érezzük, hogy félig üres a pohár. Ha egy csapat idegenben négy gólt szerez Zsolnán, abból azért szeretne három ponttal hazajönni. Nagyon érdekes és közönségszórakoztató mérkőzés volt, többször is változott a játék képe, a végén pedig nekünk kellett egyenlítenünk. Ettől függetlenül fáj az a két elveszített pont” – értékelt Geri Ádám.

A klubigazgató szerint az előző idényben kialakult csapatszellem továbbra is jellemzi a kassai együttest. A keret magja együtt maradt, miközben sikerült új játékosokkal is erősíteni.

„Az a tartás, amely tavasszal jellemzett bennünket, megmaradt. Ez nagyon fontos. Kovács Mátyás a belga bajnokságba igazolt, de a csapat többi része együtt maradt, és erősíteni is tudtunk. Támadásban látszik, hogy megvannak a lehetőségeink, most azon kell dolgozni, hogy szervezettebbek legyünk és jobban védekezzünk. El kell kezdenünk gyűjteni a pontokat.”

Geri Ádám ugyanakkor hangsúlyozta: a bajnokság elején még korai messzemenő következtetéseket levonni. Szerinte hat-hét fordulóra van szükség ahhoz, hogy tisztább képet kapjanak saját helyzetükről és a mezőny erőviszonyairól.

„A célunk egyértelmű: az alapszakasz után a felsőházba szeretnénk kerülni. Ezt idén mindenképpen szeretnénk elérni.”

A klubigazgató a lelátókon is nagyobb előrelépést vár. A kassai klub sokat tesz azért, hogy a mérkőzés ne csupán kilencven perc futballt jelentsen, hanem valódi családi és közösségi program legyen.

Az FC Kassa szombaton Szakolcán lép pályára, ahol Geri Ádám kifejezetten nehéz mérkőzésre számít. Ezt követően igazi futballünnep jöhet Kassán: augusztus 22-én a címvédő Slovan Bratislava vendégeskedik a kassai arénában.

„Először Szakolcán szeretnénk jó eredményt elérni, és ezzel egy nagyszerű meghívót adni a szurkolóinknak a Slovan elleni mérkőzésre. Nyár van, esti meccs lesz, gyönyörű stadionunk van. Ha nem is lesz telt ház, nagyon bízom benne, hogy kilenc-tízezer ember előtt játszhatunk majd.”