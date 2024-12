Messi elárulta, kik voltak rá a legnagyobb hatással Barcelonában

A világbajnok támadót többek között arról kérdezték, kik voltak rá a legnagyobb hatással, mialatt Barcelonában játszott.

„Azt hiszem, két ilyen személy van, akik különböző okokból voltak nagy hatással rám. Pep (Guardiola), mert sok éven keresztül ő volt az edzőm, és hihetetlen dolgokat értünk el, s ezeket sohasem gondoltuk volna. A másik Ronaldinho, azért, ahogyan fogadott, ahogyan segített, amikor a felnőttcsapathoz kerültem” – fogalmazott Lionel Messi, aki Guardiola irányításával kétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, háromszor a spanyol bajnokságot, kétszer a Király-kupát, háromszor a Spanyol Szuperkupát és kétszer a klubvilágbajnokságot.

Az argentin zseni Guardiola és Ronaldinho mellett másokat is megemlített.

„Andrésre (Iniesta) vagy Xavira is jó szívvel emlékszem mint csapattársak, és arra a háromra (Sergio Busquets, Jordi Alba és Luis Suárez) is, aki most is a csapattársam Miamiban. És persze külön említést érdemel Tito Vilanova, aki nagyon hiányzik nekünk” – mondta Messi.