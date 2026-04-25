Faragó Luca a Mol Esztergomnál folytatja a pályafutását

2026.04.25. 19:51
Mol Esztergom Faragó Luca női kézilabda NB I
Faragó Luca a Mol Esztergom női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását – jelentette be a klub a honlapján.

 

Az Európa-ligában négyes döntős együttes szombaton jelentette be a junior Európa-bajnok beálló szerződtetését, aki már a felnőttválogatottban is bemutatkozott.

A 23 éves játékos a mostani idényben – a Mosonmagyaróvár kölcsönjátékosaként – a német Thüringer HC-ban kézilabdázik, amely ugyancsak érdekelt lesz az El májusi, dijoni végjátékában.

Az Esztergomban játszik Faragó Luca testvére, Lea is.

 

Mol Esztergom Faragó Luca női kézilabda NB I
