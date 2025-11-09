Berardi vezérletével legyőzte és megelőzte az Atalantát a Sassuolo

Nemzeti Sportrádió

Ah olasz labdarúgó Serie A 11. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Sassuolo háromgólos győzelmet aratott az Atalanta vendégeként.

Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.

Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is „beleszúrta” az Atalantába: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a nyolcadik helyre.

SERIE A
11. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)

KÉSŐBB
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio

Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0 
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Milan1164117–9+8 22 
2. Napoli1071216–8+8 22 
3. Internazionale107324–12+12 21 
4. Roma107310–5+5 21 
5. Juventus1154214–10+4 19 
6. Bologna1053216–8+8 18 
7. Como1146112–6+6 18 
8. Sassuolo1151514–12+2 16 
9. Lazio1043313–7+6 15 
10. Udinese1043312–15–3 15 
11. Cremonese1135312–13–1 14 
12. Torino1135310–16–6 14 
13. Atalanta1127213–11+2 13 
14. Cagliari112459–14–5 10 
15. Lecce112458–14–6 10 
16. Pisa111648–14–6 
17. Parma111557–14–7 
18. Genoa101366–14–8 
19. Verona11656–16–10 
20. Fiorentina10467–16–9 

 

