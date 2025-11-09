Berardi vezérletével legyőzte és megelőzte az Atalantát a Sassuolo
Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.
Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is „beleszúrta” az Atalantába: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a nyolcadik helyre.
SERIE A
11. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)
KÉSŐBB
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|2. Napoli
|10
|7
|1
|2
|16–8
|+8
|22
|3. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|4. Roma
|10
|7
|–
|3
|10–5
|+5
|21
|5. Juventus
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|6. Bologna
|10
|5
|3
|2
|16–8
|+8
|18
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14–12
|+2
|16
|9. Lazio
|10
|4
|3
|3
|13–7
|+6
|15
|10. Udinese
|10
|4
|3
|3
|12–15
|–3
|15
|11. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|12. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|13. Atalanta
|11
|2
|7
|2
|13–11
|+2
|13
|14. Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9–14
|–5
|10
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|11
|1
|5
|5
|7–14
|–7
|8
|18. Genoa
|10
|1
|3
|6
|6–14
|–8
|6
|19. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6
|20. Fiorentina
|10
|–
|4
|6
|7–16
|–9
|4