Berardi vezérletével legyőzte és megelőzte az Atalantát a Sassuolo

Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.

Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is „beleszúrta” az Atalantába: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a nyolcadik helyre.

SERIE A

11. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)

KÉSŐBB

15.00: Bologna–Napoli

15.00: Genoa–Fiorentina

18.00: Roma–Udinese

20.45: Internazionale–Lazio

Pénteken játszották

Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)

Szombaton játszották

Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)

Como–Cagliari 0–0

Lecce–Hellas Verona 0–0

Juventus–Torino 0–0