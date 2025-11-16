Nemzeti Sportrádió

A Lazio elnöke papot hívott a sok sérülés miatt

2025.11.16. 18:08
Claudio Lotito (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Lazio legendás elnöke, Claudio Lotito papot hívott, hogy megáldja a klub formellói edzőpályáit. A római klub első embere ettől a lépéstől azt reméli, hogy véget ér a sérüléshullám, amely már hosszú ideje sújtja a Laziót.

A Lazio hullámzóan teljesít az olasz élvonalban, 11 forduló után csak a 9. helyen áll a bajnokságban. A dolgát több sérülés – egészen pontosan tíz – is nehezítette az idény közben, ezen játékosok többsége izomsérülés miatt kényszerült kihagyásra. Nem beszélve arról, hogy a vereségek közül jó pár különösen balszerencsés módon született, így úgy tűnik, jelenleg az égiek sincsenek a „kékekkel”.

A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy a klub elnöke, Claudio Lotito megelégelte a pechszériát, és megoldást talált a problémákra: többek szerint az edzőpálya rossz minőségű állapota felelős a sok sérülésért, a vezető ezért úgy döntött, hogy egy pappal megáldatja a formellói edzőpályákat, változást remélve a jövőben.

Lotito a válogatott szünetben, pénteken jelent meg az edzőközpontban egy pap kíséretében, aki meg is áldotta a pályákat.

Úgy tűnik, az áldásnak máris megvan a haszna, a két korábbi sérült játékos, Nuno Tavares és Valentín Castellanos ugyanis keddtől ismét visszatérhet az edzésekhez, és Sarri rendelkezésére állhat. Az azonban csak Castellanos esetében tűnik biztosnak, hogy már a Lecce elleni november 23-i összecsapáson is pályára léphet.

 

