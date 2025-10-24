Serie A: fiatal argentin sztárt csábítana el a tartományi riválistól az Inter – sajtóhír

Figyelemre méltóan kezdte a 2025–26-os évadot a Serie A-ban Nico Paz, akit a Como 2024 nyarán 6 millió euró fejében szerzett meg a Real Madridtól. A 21 éves, hatszoros argentin válogatott támadó középpályás mostani idénybeli 7 tétmeccsén 4 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott Cesc Fabregas csapatában – múlt hétvégén a Juventus ellen 2–0-ra megnyert bajnokin mindkét „műfajban” jeleskedve a mezőny legjobbja volt.

Paz brillírozása nem kerülte el az egyik olasz „nagyvad”, az Internazionale figyelmét, amely az argentin TycSport szerint arra készül, hogy csaknem 60 millió eurós ajánlatot tegyen a játékosért. A comóiak számára igencsak jövedelmezőnek tűnő üzlet létrejöttét azonban akadályozhatja, hogy a labdarúgó nevelőklubjának, a Real Madridnak visszavásárlási opciója a van a játékosra, továbbértékesítéskor pedig a vételár fele vándorolna a Florentino Pérez irányította spanyol óriásklub kasszájába, így az olaszoknak a madridiakkal is meg kellene egyezniük.

Az olasz sajtó szerint a milánóiak már fel is vették a kapcsolatot a futballista képviselőivel, akinek feltehetően nem lenne ellenére, hogy a Comónál nagyobb nevű csapathoz szerződjön, bár az argentin portál megjegyzi, a világbajnokságra vágyó Paznak fontos, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, ezt pedig Fabregas inkább tudja biztosítani neki, mint a sztárokkal teletűzdelt Intert irányító Cristian Chivu.

Az Internazionale esélyeit Paz megszerzésére az sem javítja, hogy a Tottenham már tett kísérletet a középpályás megvásárlására, de mind a Como, mind a Real Madrid elutasította a londoniak ajánlatát.