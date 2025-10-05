Maráz Zsuzsanna: Tudtam, hogy Mórocza Andrea megnyeri a Spartathlont

Teljesült a vágya, a Spartathlon végén tanítványa, Mórocza Andrea tiszteletére felcsendült a magyar himnusz Görögországban.

Nemhogy reménykedtem benne, pontosan tudtam, hogy megnyeri – mondta a Csupasportnak Maráz Zsuzsanna, a Spartathlon idei női győztese (25:09:06 óra), Mórocza Andrea edzője. – Számomra ez egyértelmű volt, hiszen jelenleg világszinten sincs sok olyan futó, mint ő. A rajtlistát figyelve láttam, hogy van egy-két hiányzó, ezek pedig csak megerősítettek abban, ha nem jön közbe semmi, akkor övé lesz az aranyérem.

Spártában, Leonidász király szobránál ölelte át Maráz Zsuzsanna a győztes Mórocza Andreát

A nagy elvárás miatt volt nyomás a versenyzőjén?

Nem volt rajta nyomás, ő felépít egy falat maga köré, és védekezik ez ellen. Pontosan tudta, mi a feladata, csak arra törekedett, hogy a tempót és a pulzust betartva szépen haladjon előre. Ez a hozzáállás pedig nagyszerű sikert eredményezett. Az utolsó húsz kilométerre fordulva lett biztos számomra, hogy meglesz a győzelem, ekkor már tudtam, hogy semmi sem jöhet közbe. A mögötte lévő lány közel sem volt olyan erőben, mint Andi, aki ekkor is töretlenül haladt előre.

Edzői szemmel milyen volt a futása?

Maradt még benne… Nagyon jól teljesített, a futást tekintve nem rontott el semmit, de az időjárás miatt többször is át kellett öltöznie, ez pedig időveszteséggel járt. A frissítőpontokon gyorsan haladt át, tette, amit kell, profi volt, de a hideg miatt muszáj volt többször is átöltöznie, mert nagyon fázott. Ezúttal a megszokottól eltérően hideg volt a Spartathlonon. Tény, hűvösben könnyebb dolga van a futóknak, mint a nagy melegben, némileg kellemetlen volt a hideg, az eső és a folyamatos öltözés, de meg lehetett oldani. Bár azok, akik közben leültek, gyalogoltak, vagy akiknek nem volt megfelelő ruházatuk, tényleg kemény kihívást jelentett, hiszen kihűlhettek. Arról se feledkezzünk meg, hogy a verseny első tíz órájában meleg volt, hűteni kellett a futókat, majd este érkezett meg a lehűlés.

Arra is számított, hogy Mórocza Andrea az eddigi legjobb magyar női időeredményt éri el a Spartathlonon?

Nekem egyértelmű volt, hiszen idén az Ultrabalatonon hatalmas női pályacsúcsot ért el, korábban egy hölgy sem közelítette meg ezt, így ebből lehetett azért következtetni.

Nyilvánvaló, hogy a korábbi magyar női győzteseket figyelembe véve Andi mindenkinél erősebb és gyorsabb futó, így előzetesen bőven elképzelhető volt, hogy megdönti ezt a rekordot. Hatalmas büszkeség számomra a győzelme, érzelmes pillanatokat éltünk át, amikor az ő tiszteletére szólt a magyar himnusz. Megünnepeltük a sikert, nagy bulit csaptunk.

Sok tanítványával ért el hatalmas sikert, elég csak Erős Tiborra gondolni: edzői pályafutásában hol helyezkedik el Andrea győzelme?

Fejér Zsuzsanna és Maráz Zsuzsanna a Spartathlon-befutó után Fotó: Pölz Anita

A Spartathlonnak nagyon nagy presztízse van, ez a csúcs, szóval az edzői pályafutásomban ez a siker van az első helyen. Büszke vagyok Andira, aki csodálatosan teljesített, de meg kell említeni a többi tanítványomat is, akikre szintén büszke vagyok és köszönöm nekik. Bíztam a lányok erejében, mindenki legyőzte önmagát, nagyon szépen teljesítettek. Azonban ha Andi mellett egyvalakit ki kell emelnem, akkor Fejér Zsuzsi lenne az. Ő nem tudta elképzelni, hogy valaha teljesíteni tudja a Spartathlont. Mindig kiemelkedő volt az állóképessége, de a sebessége miatt félt attól, hogy a szintidő komoly problémát okozna neki ezen a versenyen. Aggódott, de becsületesen dolgozott, folyamatosan javult és gyorsult a felkészülés alatt, végül csodálatosan lehozta a Spartathlont. Ötvennégy esztendősen ő lett a legidősebb magyar nő, aki teljesítette a versenyt, hatalmas elismerés jár neki.

Lesz folytatása Mórocza Andrea Spartathlon-történetének?

Ő úgy ment a versenyre, hogy ez lesz az első és utolsó Spartathlonja, hiszen a futásban ezek után más tervei vannak. Hogy ez változott-e ennek a hatalmas sikernek a hatására, azt tőle kellene megkérdezni…