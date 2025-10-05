Nemzeti Sportrádió

NB II: hátrányban a Kecskemét – ÉLŐ eredménykövető!

2025.10.05. 12:55
Elmozdulna az utolsó helyről a BVSC (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd, archív)
Teljes fordulót rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II-ben. A 9. kör kora délutáni programjában Budafokon a Kozármisleny, Zuglóban a Soroksár, Szentlőrincen pedig a Kecskemét vendégeskedik. Délután 3 órától a Videoton a harmadik helyen álló Mezőkövesdet fogadja, majd négy mérkőzést rendeznek 17 órától. A második Vasas a Szegedet, a Csákvár a Békéscsabát, az Ajka a Karcagot, az éllovas Budapest Honvéd pedig a Tiszakécskét látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!


LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

13 órakor kezdődött:

Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Soroksár SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szentlőrinc–Kecskeméti TE 1–0 (Szolgai 11.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre
17.00: FC Ajka–Karcagi SC
17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC

   
AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTTMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd86218–7+1118
  2. Vasas FC86218–12+618
  3. Mezőkövesd851215–9+616
  4. Csákvár843112–6+615
  5. Szeged-Csanád GA842211–8+314
  6. Kecskeméti TE841311–9+213
  7. Karcagi SC833210–12–212
  8. FC Ajka83146–10–410
  9. Videoton FC Fehérvár823310–9+19
10. Szentlőrinc82338–809
11. Soroksár SC823312–15–39
12. Békéscsaba822410–13–38
13. Budafoki MTE82245–10–58
14. Tiszakécske82248–15–78
15. Kozármisleny81344–12–86
16. BVSC-Zugló81166–9–34

 

 

 

 

 

