NB II: hátrányban a Kecskemét – ÉLŐ eredménykövető!

Teljes fordulót rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II-ben. A 9. kör kora délutáni programjában Budafokon a Kozármisleny, Zuglóban a Soroksár, Szentlőrincen pedig a Kecskemét vendégeskedik. Délután 3 órától a Videoton a harmadik helyen álló Mezőkövesdet fogadja, majd négy mérkőzést rendeznek 17 órától. A második Vasas a Szegedet, a Csákvár a Békéscsabát, az Ajka a Karcagot, az éllovas Budapest Honvéd pedig a Tiszakécskét látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!



LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 13 órakor kezdődött: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BVSC-Zugló–Soroksár SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szentlőrinc–Kecskeméti TE 1–0 (Szolgai 11.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: FC Ajka–Karcagi SC

17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 8 6 – 2 18–7 +11 18 2. Vasas FC 8 6 – 2 18–12 +6 18 3. Mezőkövesd 8 5 1 2 15–9 +6 16 4. Csákvár 8 4 3 1 12–6 +6 15 5. Szeged-Csanád GA 8 4 2 2 11–8 +3 14 6. Kecskeméti TE 8 4 1 3 11–9 +2 13 7. Karcagi SC 8 3 3 2 10–12 –2 12 8. FC Ajka 8 3 1 4 6–10 –4 10 9. Videoton FC Fehérvár 8 2 3 3 10–9 +1 9 10. Szentlőrinc 8 2 3 3 8–8 0 9 11. Soroksár SC 8 2 3 3 12–15 –3 9 12. Békéscsaba 8 2 2 4 10–13 –3 8 13. Budafoki MTE 8 2 2 4 5–10 –5 8 14. Tiszakécske 8 2 2 4 8–15 –7 8 15. Kozármisleny 8 1 3 4 4–12 –8 6 16. BVSC-Zugló 8 1 1 6 6–9 –3 4