Meg vannak számlálva a Juve mesterének napjai – sajtóhír

2025.10.20. 11:35
Fogy a levegő Igor Tudor körül? (Fotó: Getty Images)
Több olasz médium egybehangzó állítása szerint igencsak ingatag Igor Tudor vezetőedző pozíciója a Comótól elszenvedett 2–0-s vereség után – a Tuttosport állítja, hogy a horvát tréner menesztésére azért is komoly az esély, mert nem jön ki Damien Comolli általános igazgatóval.

Egyre vékonyabb a jég Igor Tudor, a Juventus vezetőedzője alatt – írják egybehangzóan az olasz sportlapok. A horvát szakember menesztését jósló hangok azt követően erősödtek fel, hogy a „zebrák” az utolsó hat tétmeccsükből egyet sem tudtak megnyerni, s a hétvégén idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek a Cesc Fábregas irányította Comótól, s ezzel épp a lombardok mögé, a 7. helyre csúsztak le a tabellán.

A torinói székhelyű Tuttosport cikkében azt is megszellőztette, hogy Tudor állása azért is veszélyben van, mert nem ápol különösebben jó viszonyt Damien Comolli általános igazgatóval, aki jövő hónaptól ügyvezető igazgatóvá lép elő a fehér-feketéknél. A lap értesülései szerint Comolli és Tudor a Como elleni meccs előtt találkoztak, s a hosszú nyeretlenség miatt a tisztviselő ráparancsolt az edzőre, hogy váltson négyvédős rendszerre. A változtatás azonban nem hozta meg a várt eredményt, ami még tovább mélyítette a a Commolli és Tudor között lévő ellentétet. A horvát tréner ezen túl a klub néhány intézkedését is nehezményezi, például az alkalmazottak teljesítményét felügyelő Darren Burgess kinevezését.

A milánói Gazzetta dello Sport szerint a Tudor sorsa a következő két mérkőzésen dőlhet el: az olasz rekordbajnok szerdán a Real Madridnál vizitál a Bajnokok Ligájában, majd vasárnap Rómába, a Lazióhoz utazik. Amennyiben a Juventus mindkét összecsapást – különösen a fővárosiak ellenit – elveszíti, az edzőt minden bizonnyal lapátra teszik, a helyére pedig Roberto Mancini, Luciano Spalletti vagy Raffaele Palladino érkezhet, de nem kizárt Thiago Motta visszatérése sem.

 

 

