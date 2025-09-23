Nemzeti Sportrádió

A második félidőben felőrölte ellenfelét a Cagliari az Olasz Kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 19:01
null
Gennaro Borrelli (a földön) szerezte a Cagliari második gólját (Fotó: Imago Images)
Címkék
Olasz Kupa Frosinone Cagliari Coppa Italia
A labdarúgó Olasz Kupa (Coppa Italia) 2. fordulójában a Cagliari hazai pályán 4–1-gyel búcsúztatta a másodosztályú Frosinonét.

Gianluca Gaetano már a második percben vezetéshez juttatta a Cagliarit, ám a vendégek az első félidőben egyenlítettek, és sokáig jól tartották magukat. Az utolsó fél órában aztán a hazaiak megtörték a Frosinonét, és a hajrában bebiztosították továbbjutásukat, így a nyolcaddöntőben összecsapnak majd a Napolival. 4–1

OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
Cagliari–Frosinone (II.) 4–1
Később
18.30: Udinese–Palermo (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Milan–Lecce (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdán játsszák
17.00: Parma–Spezia (II.)
18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Como–Sassuolo
Csütörtökön játsszák
18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

 

Olasz Kupa Frosinone Cagliari Coppa Italia
Legfrissebb hírek

Hiába vezetett már korán a Lecce, továbbra is nyeretlen a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2025.09.19. 22:48

A Juventus hétgólos mérkőzésen verte meg az Intert a Derby d'Italián

Olasz labdarúgás
2025.09.13. 19:59

Nico Paz parádéja után a Como a Lazio legyőzésével kezdte az idényt

Olasz labdarúgás
2025.08.24. 20:26

A Nagy Ádámmal felálló Spezia tizenegyespárbajban jutott tovább az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2025.08.18. 20:44

A Parma Balogh Botond nélkül jutott tovább az Olasz Kupában; könnyedén ment tovább a Milan

Olasz labdarúgás
2025.08.17. 23:10

Morata bemutatkozott, fordítással továbbjutott a Como az Olasz Kupában

Olasz labdarúgás
2025.08.16. 20:33

Sallai gólig és gólpasszig jutott a Cagliari elleni felkészülési meccsen – videó

Légiósok
2025.07.24. 17:35

Serie B: pontlevonása nyomán kiesett a Brescia, osztályozón menekülhet meg a Sampdoria

Olasz labdarúgás
2025.05.29. 20:05
Ezek is érdekelhetik