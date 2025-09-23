A második félidőben felőrölte ellenfelét a Cagliari az Olasz Kupában

Gianluca Gaetano már a második percben vezetéshez juttatta a Cagliarit, ám a vendégek az első félidőben egyenlítettek, és sokáig jól tartották magukat. Az utolsó fél órában aztán a hazaiak megtörték a Frosinonét, és a hajrában bebiztosították továbbjutásukat, így a nyolcaddöntőben összecsapnak majd a Napolival. 4–1

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

Cagliari–Frosinone (II.) 4–1

Később

18.30: Udinese–Palermo (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Milan–Lecce (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerdán játsszák

17.00: Parma–Spezia (II.)

18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Como–Sassuolo

Csütörtökön játsszák

18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)