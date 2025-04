Serie A: hajrában szerzett góllal kapott ki Bolognában az Inter

BOLOGNA–INTER

A Bajnokok Ligája-elődöntőbe jutás után néhány nappal újabb kemény erőpróba várt a bajnoki címre hajtó Interre, ugyanis a nemzetközi kupaindulásért küzdő Bolognához látogattak Simone Inzaghiék. A mérkőzés a várt kiélezett csatát hozta enyhe Inter-fölénnyel. Az első félidőben mindkét csapatnak akadtak lehetőségei, de a vezetéshez az esélyesebb vendégek álltak közelebb.

A gól nélküli első félidő után a második sem dúskált a helyzetekben, olyannyira, hogy fél óra alatt mindössze egy-egy gyenge próbálkozása volt a feleknek, ugyanakkor a hazaiak dolgát az sem könnyítette meg, hogy az 57. percben vezetőedzőjüket, Vincenzo Italianót kiállították.

A hajrában próbált felpörögni az Inter, amelynek volt néhány kisebb lehetősége. Aztán sokáig úgy tűnt, a felek megosztoznak a pontokon, de a Bologna saját szempontjából a lehető legjobbkor –amikor az ellenfélnek kevés ideje van válaszolni –, a 94. percben Riccardo Orsolini akrobatikus mozdulat után szerzett góljával szerezte meg a vezetést, pontosabban a három pontot érő találatot, így nagy lépést tett a nemzetközi kupaindulás felé, miközben az Inter így csak jobb gólkülönbséggel előzi meg a második helyezett Napolit a tabella élén.

EMPOLI–LECCE

Két kieső helyen álló csapat vívott rangadót, hiszen az utolsó előtti Empoli fogadta a 18. helyezett Veneziát. A mérkőzésnek nagy volt a tétje, hiszen a győztes előreléphetett volna a bentmaradást érő helyek egyikére. A Venezia hiába nyomott az első félidőben, nem tudott előnybe kerülni. Sőt, a fordulás után az Empoli némi meglepetésre szűk egy óra után vezetett. Ekkor viszont végképp felpörögtek a velenceiek, akik viszonylag hamar egyenlítettek, majd a 85. percben fordítottak is. A végjátékban azonban a vendéglátó is meg tudott újulni és két perccel később egyenlített is, de a 2–2-es döntetlen egyik csapaton sem segít, s mindketten maradtak kieső helyen.

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

Empoli–Venezia 2–2 (Fazzini 59., Anjorin 87., ill. Yeboah 67., Busio 85.)

Bologna–Internazionale 1–0 (Orsolini 90+4.)

KÉSŐBB

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)