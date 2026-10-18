Kiütés a második menetben, Dubois maradt a nehézsúlyú világbajnok

A londoni O2 Arénában rendezett, az „év mérkőzése” címre is esélyes visszavágón a bajnok már a nyitó gongszótól kezdve heves támadásokat vezetett, és ez hamar felőrölte Wardley ellenállását. A második menetből még 39 másodperc volt hátra, amikor Steve Gray mérkőzésvezető leintette a találkozót, éppen abban a pillanatban, amikor Wardley edzője bedobta a törülközőt a ringbe.



Dubois mérlege 24 győzelemre – amelyek közül 23 idő előtti – és 3 vereségre módosult, míg Wardley-nak 20 siker és 1 döntetlen mellett ez volt a második veresége.

