Ökölvívó Eb: Kuhta Vladiszlava bejutott a nyolc közé Szófiában

A női 57 kilósok között Kuhta a görög Panagiota Kuziluval bokszolt a nyolcaddöntőben, a magyar szövetség közösségi oldalának híradása alapján pedig magabiztos produkciót nyújtva jutott tovább, ugyanis a harmadik menetben a bíró megállította az összecsapást.

A hétfői programban még Hankó Kálmán a férfi 70 kilogrammosok negyeddöntőjében, míg Akilov Pilip a 75 kilósok nyolcaddöntőjében lesz érdekelt.