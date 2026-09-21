Nemzeti Sportrádió

Ökölvívó Eb: Kuhta Vladiszlava bejutott a nyolc közé Szófiában

2026.09.21. 18:17
null
Kukhta meccse nem ment végig (Fotó: Facebook/okolvivoszovetseg)
Címkék
ökölvívás Kukhta Vladisova ökölvívó Eb
Kuhta Vladiszlava negyeddöntőbe jutott a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság hétfői napján.

A női 57 kilósok között Kuhta a görög Panagiota Kuziluval bokszolt a nyolcaddöntőben, a magyar szövetség közösségi oldalának híradása alapján pedig magabiztos produkciót nyújtva jutott tovább, ugyanis a harmadik menetben a bíró megállította az összecsapást.

A hétfői programban még Hankó Kálmán a férfi 70 kilogrammosok negyeddöntőjében, míg Akilov Pilip a 75 kilósok nyolcaddöntőjében lesz érdekelt.

 

ökölvívás Kukhta Vladisova ökölvívó Eb
Legfrissebb hírek

Még hat magyar éremesély él az ökölvívó Eb-n

Ökölvívás
1 órája

Ökölvívás: Szira Zsófia biztosan érmes a szófiai Eb-n

Ökölvívás
Tegnap, 18:01

Csak Akilov nyert a mieink közül az ökölvívó Eb-n

Ökölvívás
2026.09.18. 23:34

Ökölvívás: Hankó Kálmán volt a megmentő az Eb első napján

Ökölvívás
2026.09.17. 21:05

Kovács István: Három és fél évig ezzel keltem-feküdtem, hogy én olimpiai bajnok nem szeretnék, hanem akarok lenni!

Ökölvívás
2026.09.17. 17:44

Ökölvívás: ob után, Európa-bajnokság előtt

Utánpótlássport
2026.09.14. 13:32

Profi boksz: Beton.Hofi kísérte be a ringbe, és már az első menetben döntött Veres Roland

Ökölvívás
2026.09.14. 11:03

Ökölvívás:  U13-as, U15-ös országos bajnokság Kaposvárott

Utánpótlássport
2026.09.10. 09:17