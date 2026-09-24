Nemzeti Sportrádió

Russell vezérletével a Mercedes kettőse a leggyorsabb a második azeri edzésen

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.24. 15:02
null
Fotó: AFP
Címkék
szabadedzés F1 Azeri Nagydíj Formula–1 második szabadedzés
George Russell (Mercedes) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Azeri Nagydíj második edzésén is. A brit mögött a gyakorlás elején a garázsban vesztegelő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) következett, míg az első ötös sorát Max Verstappen (Red Bull) és a Ferrari párosa zárta.

George Russell elsőségével zárult az Azeri Nagydíj első szabadedzése, miközben a világbajnoki összetettet 81 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes meghibásodása miatt veszített értékes pályaidőt. A fejlesztésekkel készülő Red Bull már az első körökről fogva jó tempót diktált, és Max Verstappen másodikként zárt, míg a lágy gumit a nyitányon mellőző Ferrari kettőse a harmadik és a negyedik helyen nyitott. A H-szárnyat újra bevető McLaren eközben ezúttal sem kezdett meggyőző formában: Oscar Piastri a hatodik, míg Lando Norris a top 10-ből kiszorulva a tizennegyedik pozícióban végzett. 

Isack Hadjar számára nem alakult jól a visszatérés: már a tréning elején probléma adódott az autójával, és mindössze 8 kört teljesített. A Red Bullnak a két gyakorlás között ki kellett cserélnie a váltót, míg a Mercedesnél motorcserére volt szükség. Az „ezüstnyilak” a „vörös bikákkak” ellentétben ráadásul nem is készültek el a munkálatokkal a kezdésre, így Antonelli ismét pályaidőt veszített. Nem volt ideális a helyzet a McLarennél sem: a két gépen még a nyitányon keletkeztek sérülések, amelyeket ragasztószalaggal próbált orvosolni a csapat. 

Verstappen a második tréninget is erősen kezdte, és rendre Russell-lel váltották egymást az élen, miközben a többiek viszonylag nagy hátrányból figyelték az eseményeket. A harmadik Norris lemaradása már a 7 tizedet közelítette, és rajta kívül csak Hamilton és Hadjar volt egy másodpercen belül, amikor Arvid Lindblad autótörése miatt húsz perc után lengetni kellett a piros zászlót. 

A kényszerszünet alatt a Mercedes végzett Antonelli autójával, így amikor újra zöld jelzést kapott a mezőny, ő is elhagyhatta a garázst. Így tett Oliver Bearman is, a brit azonban nem jutott sokáig, már a kivezető körén kénytelen volt félrehúzódni motorprobléma gyanújával. 

A lágy gumis körök után Russell külön ligát képviselt: több mint 8 tizeddel előzte meg a mögötte érkező Verstappent. Noha Antonelli az újabb próbálkozás után felzárkózott a csapattársára, a lemaradása így is meghaladta a fél másodpercet, így Russell magabiztos előnnyel zárta az élen a második edzést. Az első ötöst Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse tette teljessé, majd Norris, Pierre Gasly, Piastri, Hadjar, illetve Esteban Ocon egészítette ki a top 10-et. 

A jelentős fejlesztéseket hozó Audi és Williams ezúttal Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. sorrendben foglalta el a 14–17. helyeket. 

Folytatás pénteken 10 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel. 
 

AZERI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.RussellMercedes1:43.347átlag: 209.109 km/ó
2.AntonelliMercedes1:43.8990.552 mp h.
3.VerstappenRed Bull-Ford1:44.1740.827
4.LeclercFerrari1:44.4731.126
5.HamiltonFerrari1:44.6651.318
6.NorrisMcLaren-Mercedes1:44.8311.484
7.GaslyAlpine-Mercedes1:44.8431.496
8.PiastriMcLaren-Mercedes1:44.8571.510
9.HadjarRed Bull-Ford1:44.8681.521
10.OconHaas-Ferrari1:45.2901.943
11.ColapintoAlpine-Mercedes1:45.4792.132
12.LawsonRacing Bulls-Ford1:45.6812.334
13.PérezCadillac-Ferrari1:45.7602.413
14.BortoletoAudi1:45.7942.447
15.HülkenbergAudi1:45.8542.507
16.AlbonWilliams-Mercedes1:46.1232.776
17.SainzWilliams-Mercedes1:46.2212.874
18.LindbladRacing Bulls-Ford1:46.3913.044
19.BottasCadillac-Ferrari1:46.7373.390
20.BearmanHaas-Ferrari1:46.8013.454
21.StrollAston Martin-Honda1:47.4034.056
22.AlonsoAston Martin-Honda1:47.8894.542

 

9. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
1. szabadedzés1. Russell 1:45.387
2. szabadedzés1. Russell 1:43.347
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
3. szabadedzés10.30–11.30
Időmérő14.00–15.00
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00

 

 

szabadedzés F1 Azeri Nagydíj Formula–1 második szabadedzés
Legfrissebb hírek

Russell nyitott az élen Azerbajdzsánban; Antonelli alatt megadta magát a Mercedes a nyitányon

F1
3 órája

Antonelli a vb-cím felé robog, Verstappen Azerbajdzsánban térhet vissza a dobogó tetejére

F1
23 órája

Döntött Verstappen csapattársáról a Red Bull – hivatalos

F1
Tegnap, 9:38

Rövidebbek lesznek az F1-es futamok a jövő évtől

F1
2026.09.22. 11:19

Visszatért a Red Bullhoz Isack Hadjar – hivatalos

F1
2026.09.22. 10:53

Mikor áll végre Verstappen újra a dobogó tetején?

F1
2026.09.19. 09:06

Égető kérdés a Ferrarinál: hol az időmérős tempó?

F1
2026.09.18. 14:07

Hétvége a sebesség templomában – fókuszban Monza

Képes Sport
2026.09.17. 19:43