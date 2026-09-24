Russell vezérletével a Mercedes kettőse a leggyorsabb a második azeri edzésen
George Russell elsőségével zárult az Azeri Nagydíj első szabadedzése, miközben a világbajnoki összetettet 81 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes meghibásodása miatt veszített értékes pályaidőt. A fejlesztésekkel készülő Red Bull már az első körökről fogva jó tempót diktált, és Max Verstappen másodikként zárt, míg a lágy gumit a nyitányon mellőző Ferrari kettőse a harmadik és a negyedik helyen nyitott. A H-szárnyat újra bevető McLaren eközben ezúttal sem kezdett meggyőző formában: Oscar Piastri a hatodik, míg Lando Norris a top 10-ből kiszorulva a tizennegyedik pozícióban végzett.
Isack Hadjar számára nem alakult jól a visszatérés: már a tréning elején probléma adódott az autójával, és mindössze 8 kört teljesített. A Red Bullnak a két gyakorlás között ki kellett cserélnie a váltót, míg a Mercedesnél motorcserére volt szükség. Az „ezüstnyilak” a „vörös bikákkak” ellentétben ráadásul nem is készültek el a munkálatokkal a kezdésre, így Antonelli ismét pályaidőt veszített. Nem volt ideális a helyzet a McLarennél sem: a két gépen még a nyitányon keletkeztek sérülések, amelyeket ragasztószalaggal próbált orvosolni a csapat.
Verstappen a második tréninget is erősen kezdte, és rendre Russell-lel váltották egymást az élen, miközben a többiek viszonylag nagy hátrányból figyelték az eseményeket. A harmadik Norris lemaradása már a 7 tizedet közelítette, és rajta kívül csak Hamilton és Hadjar volt egy másodpercen belül, amikor Arvid Lindblad autótörése miatt húsz perc után lengetni kellett a piros zászlót.
A kényszerszünet alatt a Mercedes végzett Antonelli autójával, így amikor újra zöld jelzést kapott a mezőny, ő is elhagyhatta a garázst. Így tett Oliver Bearman is, a brit azonban nem jutott sokáig, már a kivezető körén kénytelen volt félrehúzódni motorprobléma gyanújával.
A lágy gumis körök után Russell külön ligát képviselt: több mint 8 tizeddel előzte meg a mögötte érkező Verstappent. Noha Antonelli az újabb próbálkozás után felzárkózott a csapattársára, a lemaradása így is meghaladta a fél másodpercet, így Russell magabiztos előnnyel zárta az élen a második edzést. Az első ötöst Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse tette teljessé, majd Norris, Pierre Gasly, Piastri, Hadjar, illetve Esteban Ocon egészítette ki a top 10-et.
A jelentős fejlesztéseket hozó Audi és Williams ezúttal Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. sorrendben foglalta el a 14–17. helyeket.
Folytatás pénteken 10 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
AZERI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Russell
|Mercedes
|1:43.347
|átlag: 209.109 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:43.899
|0.552 mp h.
|3.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:44.174
|0.827
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|1:44.473
|1.126
|5.
|Hamilton
|Ferrari
|1:44.665
|1.318
|6.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:44.831
|1.484
|7.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:44.843
|1.496
|8.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:44.857
|1.510
|9.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:44.868
|1.521
|10.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:45.290
|1.943
|11.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:45.479
|2.132
|12.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:45.681
|2.334
|13.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:45.760
|2.413
|14.
|Bortoleto
|Audi
|1:45.794
|2.447
|15.
|Hülkenberg
|Audi
|1:45.854
|2.507
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:46.123
|2.776
|17.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:46.221
|2.874
|18.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:46.391
|3.044
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:46.737
|3.390
|20.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:46.801
|3.454
|21.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:47.403
|4.056
|22.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:47.889
|4.542
|9. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:45.387
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:43.347
|SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
|3. szabadedzés
|10.30–11.30
|Időmérő
|14.00–15.00
|SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00