Russell vezérletével a Mercedes kettőse a leggyorsabb a második azeri edzésen

George Russell elsőségével zárult az Azeri Nagydíj első szabadedzése, miközben a világbajnoki összetettet 81 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes meghibásodása miatt veszített értékes pályaidőt. A fejlesztésekkel készülő Red Bull már az első körökről fogva jó tempót diktált, és Max Verstappen másodikként zárt, míg a lágy gumit a nyitányon mellőző Ferrari kettőse a harmadik és a negyedik helyen nyitott. A H-szárnyat újra bevető McLaren eközben ezúttal sem kezdett meggyőző formában: Oscar Piastri a hatodik, míg Lando Norris a top 10-ből kiszorulva a tizennegyedik pozícióban végzett.

Isack Hadjar számára nem alakult jól a visszatérés: már a tréning elején probléma adódott az autójával, és mindössze 8 kört teljesített. A Red Bullnak a két gyakorlás között ki kellett cserélnie a váltót, míg a Mercedesnél motorcserére volt szükség. Az „ezüstnyilak” a „vörös bikákkak” ellentétben ráadásul nem is készültek el a munkálatokkal a kezdésre, így Antonelli ismét pályaidőt veszített. Nem volt ideális a helyzet a McLarennél sem: a két gépen még a nyitányon keletkeztek sérülések, amelyeket ragasztószalaggal próbált orvosolni a csapat.

Verstappen a második tréninget is erősen kezdte, és rendre Russell-lel váltották egymást az élen, miközben a többiek viszonylag nagy hátrányból figyelték az eseményeket. A harmadik Norris lemaradása már a 7 tizedet közelítette, és rajta kívül csak Hamilton és Hadjar volt egy másodpercen belül, amikor Arvid Lindblad autótörése miatt húsz perc után lengetni kellett a piros zászlót.

A kényszerszünet alatt a Mercedes végzett Antonelli autójával, így amikor újra zöld jelzést kapott a mezőny, ő is elhagyhatta a garázst. Így tett Oliver Bearman is, a brit azonban nem jutott sokáig, már a kivezető körén kénytelen volt félrehúzódni motorprobléma gyanújával.

A lágy gumis körök után Russell külön ligát képviselt: több mint 8 tizeddel előzte meg a mögötte érkező Verstappent. Noha Antonelli az újabb próbálkozás után felzárkózott a csapattársára, a lemaradása így is meghaladta a fél másodpercet, így Russell magabiztos előnnyel zárta az élen a második edzést. Az első ötöst Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse tette teljessé, majd Norris, Pierre Gasly, Piastri, Hadjar, illetve Esteban Ocon egészítette ki a top 10-et.

A jelentős fejlesztéseket hozó Audi és Williams ezúttal Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. sorrendben foglalta el a 14–17. helyeket.

Folytatás pénteken 10 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.



AZERI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:43.347 átlag: 209.109 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:43.899 0.552 mp h. 3. Verstappen Red Bull-Ford 1:44.174 0.827 4. Leclerc Ferrari 1:44.473 1.126 5. Hamilton Ferrari 1:44.665 1.318 6. Norris McLaren-Mercedes 1:44.831 1.484 7. Gasly Alpine-Mercedes 1:44.843 1.496 8. Piastri McLaren-Mercedes 1:44.857 1.510 9. Hadjar Red Bull-Ford 1:44.868 1.521 10. Ocon Haas-Ferrari 1:45.290 1.943 11. Colapinto Alpine-Mercedes 1:45.479 2.132 12. Lawson Racing Bulls-Ford 1:45.681 2.334 13. Pérez Cadillac-Ferrari 1:45.760 2.413 14. Bortoleto Audi 1:45.794 2.447 15. Hülkenberg Audi 1:45.854 2.507 16. Albon Williams-Mercedes 1:46.123 2.776 17. Sainz Williams-Mercedes 1:46.221 2.874 18. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:46.391 3.044 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:46.737 3.390 20. Bearman Haas-Ferrari 1:46.801 3.454 21. Stroll Aston Martin-Honda 1:47.403 4.056 22. Alonso Aston Martin-Honda 1:47.889 4.542