Nemzeti Sportrádió

F1: Ocon és a Haas is bejelentette, az év végén elválnak útjaik

H. Á.H. Á.
2026.09.30. 11:21
null
Ocon az év végén elhagyja a Haast (Fotó: Getty Images)
Címkék
Haas F1 Formula–1 Esteban Ocon
Szerda délelőtt hivatalos honlapján közölte a Haas Formula–1-es csapata és közösségi oldalán az istálló versenyzője, Esteban Ocon is, hogy az év végén elköszönnek egymástól.

 

„Az időm a Haasnál a 2026-os idény végén lejár. Magasra emelt fejjel távozom a csapattól. Büszke vagyok az itt nyújtott teljesítményemre, amelyet nem mindig a legideálisabb körülmények között értem el, tőlem független okok és tényezők miatt. Jelenleg a következő versenyre koncentrálok, és ott is és az idény hátralévő részében is az eddigiekhez hasonlóan keményen dolgozom majd és mindent megteszek a csapat sikeréért. Az idényből még sok verseny van hátra, motivált vagyok, és az év végi távozásom közel sem jelenti az F1-es pályafutásom lezárását” – fogalmazott Ocon.

A bejelentést a Haas is megtette, az istálló nevében Komacu Ajao köszönt el a 30 éves francia versenyzőtől.

„Szeretnék köszönetet mondani Estebannak, mindazért amivel 2025-ös csatlakozása óta hozzájárult a csapat munkájához. Idén a jelentős szabályváltozás kihívásával szemben felvettük a küzdelmet, Esteban versenyzői tapasztalata jelentős segítséget jelentett az autónk fejlesztésében. Még rengeteg verseny áll előttünk, és továbbra is arra koncentrálunk, hogy együtt dolgozzunk, és az év utolsó versenyéig maximálisan kihasználjunk minden lehetőséget” – áll az istálló közleményében.

Ocon múlt szombaton nyolcadik volt az Azeri Nagydíjon, de az idén ez csupán a harmadik alkalom volt, amikor az első 10-ben sikerült zárnia. Jelenleg hét pontja van, miközben brit csapattársának, Oliver Bearmannak 20.

A francia versenyző 2016-ban mutatkozott be a Formula-1-ben, 195 nagydíjon indult, négyszer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben, a Hungaroringen aratta az Alpine-nal. A Haas szintén megerősítette Ocon távozását, arról ugyanakkor még semmit nem közölt, hogy ki lesz a francia pilóta utódja a következő idényben.

 

Haas F1 Formula–1 Esteban Ocon
Legfrissebb hírek

Russell őszig tartogatta az idény előtt várt csúcsteljesítményt

F1
2026.09.28. 17:36

Azeri Nagydíj: Russell visszatért a vb-címért zajló küzdelembe – nemzetközi sajtóvisszhang

F1
2026.09.28. 10:00

Norris Colapinto eltiltását követeli: Vannak olyan versenyzők, akiknek nem kellene az F1-ben lenniük

F1
2026.09.26. 19:23

A csapattársát és Norrist is kiütő Colapinto 5 helyes rajtbüntetést kapott a Bahreini Nagydíjra – hivatalos

F1
2026.09.26. 18:05

Russellt magabiztossággal tölti el az azeri siker: Az a célom, hogy minden versenyt megnyerjek!

F1
2026.09.26. 17:36

Verstappen megkergette Russellt Azerbajdzsánban, de folytatódott a Mercedes győzelmi sorozata

F1
2026.09.26. 14:45

Sainz és Pérez is büntetést kapott – így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje

F1
2026.09.25. 18:22

Antonelli bosszús a felesleges hiba miatt; Hadjar rendkívül magabiztosan tért vissza

F1
2026.09.25. 17:30