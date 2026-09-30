F1: Ocon és a Haas is bejelentette, az év végén elválnak útjaik

„Az időm a Haasnál a 2026-os idény végén lejár. Magasra emelt fejjel távozom a csapattól. Büszke vagyok az itt nyújtott teljesítményemre, amelyet nem mindig a legideálisabb körülmények között értem el, tőlem független okok és tényezők miatt. Jelenleg a következő versenyre koncentrálok, és ott is és az idény hátralévő részében is az eddigiekhez hasonlóan keményen dolgozom majd és mindent megteszek a csapat sikeréért. Az idényből még sok verseny van hátra, motivált vagyok, és az év végi távozásom közel sem jelenti az F1-es pályafutásom lezárását” – fogalmazott Ocon.

A bejelentést a Haas is megtette, az istálló nevében Komacu Ajao köszönt el a 30 éves francia versenyzőtől.

„Szeretnék köszönetet mondani Estebannak, mindazért amivel 2025-ös csatlakozása óta hozzájárult a csapat munkájához. Idén a jelentős szabályváltozás kihívásával szemben felvettük a küzdelmet, Esteban versenyzői tapasztalata jelentős segítséget jelentett az autónk fejlesztésében. Még rengeteg verseny áll előttünk, és továbbra is arra koncentrálunk, hogy együtt dolgozzunk, és az év utolsó versenyéig maximálisan kihasználjunk minden lehetőséget” – áll az istálló közleményében.

Ocon múlt szombaton nyolcadik volt az Azeri Nagydíjon, de az idén ez csupán a harmadik alkalom volt, amikor az első 10-ben sikerült zárnia. Jelenleg hét pontja van, miközben brit csapattársának, Oliver Bearmannak 20.

A francia versenyző 2016-ban mutatkozott be a Formula-1-ben, 195 nagydíjon indult, négyszer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben, a Hungaroringen aratta az Alpine-nal. A Haas szintén megerősítette Ocon távozását, arról ugyanakkor még semmit nem közölt, hogy ki lesz a francia pilóta utódja a következő idényben.