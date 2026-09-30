Bácsi Péter: Két dobogós hely reális

– Hat kötöttfogású birkózóért szoríthatunk az asztanai Barisz Arénában. A vb- és Eb-bronzérmes Fritsch Róbert és a most nyolcvanhét kilóban induló Lévai Tamás az elmúlt hetekben nem tudott teljes értékű munkát végezni. Mit lehet tudni róluk?

– Róbertnek a kezén seb fertőződött el, két hétig nem birkózhatott, de az erőnlétét és az állóképességét fejlesztette. Lévai Tamás halántékánál kisebb bevérzés alakult ki augusztus végén, ő sem esett ki teljesen az edzésritmusból, alacsonyabb terheléssel tréningezhetett. De már mind a ketten a normál menetrendben készülhetnek. Kötöttfogásban tavaly egy-egy ezüst- és bronzérmet, valamint két ötödik helyezést szereztünk, reméljük, idén is hasonlóan szerepelünk.

– A női szakágban mindössze három indulót nevezett a szövetség. Miért?

– A legfőbb ok, hogy előtte két héttel rendezik meg Las Vegasban az U23-as világbajnokságot, amelyen több olyan birkózó szerepel, aki a felnőttek között is szóba jöhetett volna, így maradt a háromtagú csapat. Az áprilisi Európa-bajnokság óta más típusú munkát végeznek a lányok, előtérbe helyezve az erőnlétfejlesztést. A fő cél az, hogy a lehető legjobb állapotban lépjenek szőnyegre a jövőre kezdődő olimpiai kvalifikációs sorozatban.

– Mi a helyzet szabadfogásban?

– Négy indulónk van, az U23-as világbajnokság közelsége miatt ebben a szakágban sem kerültek szóba mások. Nincs biztos éremesélyesünk, szabadfogásban a vébén különösen nehéz a dobogó közelébe férkőzni. Ha ketten birkóznának helyosztón, azzal már elégedettek lehetnénk. Világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail továbbra is hetven kilóban próbálkozik, ez nagyon nem az ő súlycsoportja, vele hatvanöt kilóban tudunk csak számolni, reméljük, ő is belátja, hogy ez az egyetlen járható út. A csapat Oroszországban készül két héten át, remek ingerek érik a srácokat.

– Milyen eredményekre számít Kazah­sztánban?

– Azt hiszem, két dobogós helyezés reális lehet. A legnagyobb esélyünk az éremszerzésre kötöttfogásban van. Minél több mérkőzésen kell birkóznunk, ha ez megtörténik, még értékes pontszerző helyek is születhetnek.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

A magyar csapat

Kötöttfogás

72 kg: Váncza István (FTC). 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel TC). 82 kg: Lévai Zoltán (BHSE). 87 kg: Lévai Tamás (BHSE). 97 kg: Szőke Alex (ESMTK). 130 kg: Vitek Dárius (Tatabánya

Szabadfogás

70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC). 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya). 97 kg: Végh Richárd (Érd). 125 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel TC)

Nők

57 kg: Dollák Tamara (UTE). 59 kg: Bognár Erika (Vasas). 68 kg: Szabados Noémi (FTC)