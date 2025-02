Ökölvívás: jövőcentrikus gondolkodás a felnőttmezőny kapujában

Biztosra vehetjük, hogy örökké emlékezetes marad a 2022-es esztendő a szegedi ökölvívónak, Gémes Leventének, aki a spanyolországi ifjúsági világbajnokságon beverekedte magát a döntőbe, amelyben szoros küzdelemben kapott ki, így az utóbbi évek egyetlen magyar érmét szerezte a korosztály vb-jén.

Az akkor elsőéves ifjúsági korú Gémesnek hullámvasútszerűen alakult a 2023-as év, sérülés is hátráltatta, 2024-ben pedig – amikor már U22-esként bizonyíthatott – az olimpiát célozta meg, amiről végül balszerencsés módon lemaradt.

„Összességében jó évet zártam tavaly, de nem lehetek teljesen elégedett. Már az erőt adott, hogy elsőévesként számoltak velem a felnőttválogatottban, majd az újabb plusz volt, hogy az első kvalifikációs eseményen volt nyert meccsem – mondja Gémes. – A második, Thaiföldön megrendezett olimpiai kvalifikációs verseny előtt azonban eltört a bokám, ami teljesen keresztbe húzta a számításaimat. Nagyon rosszul érintett, hogy nem tudtam elindulni, borzasztóan fájt,

úgy éreztem, mintha elvettem volna magamtól az esélyt a kijutásra.

Gémes Levente az ifjúsági vb dobogóján Forrás: IBA

Egy ökölvívó pályafutásának talán az egyik legnagyobb megugrandó akadálya, amikor kiöregszik az utánpótlásból, és csatlakozik a felnőttkorosztályhoz. A hazai versenyrendszer szerint az amatőrök mezőnyében a felnőttek között az országos bajnokságon (ami minden évben decemberben esedékes) debütálhatnak az utolsóéves ifjúságiak, akik akkorra már javarészt betöltötték a 18. életévüket.

A nemzetközi versenyrendszerben ennek a kritikus periódusnak az „enyhítésére” vezették be évekkel ezelőtt az U22-es kategóriát, amelynek Európa-bajnokságot is rendeznek (ezt tavaly U23-asként írta ki az európai szövetség, de a indulási feltételek a korábbiakhoz képest nem változtak). Ez segíthet a bunyósoknak könnyebben beolvadni a felnőttek mezőnyébe, a korosztályban a magyar válogatott is rendre elindul az Eb-n, nemzetünk első női ökölvívó olimpikonja, Hámori Luca is több alkalommal vett részt ezen a kontinensviadalon, és érmeket is szerzett.

Azonban számos egyéb tényező is nehezíti a felnőttek közé történő belépést. Erről a hazai szövetség tavaly novemberben megválasztott elnöke, Kovács Kokó István is beszélt az Utánpótlássportnak adott interjújában, amikor arról kérdeztük, mi kell ahhoz, hogy a korosztályos szinten eredményes versenyző aztán a „nagyok” között is sikeres legyen.

„Az ökölvívásban, amikor az utánpótlásból valaki felkerül a felnőttek közé, még mindig inkább kamasznak vagy tinédzsernek számít, fizikailag még nem felnőttes. Én is ilyen voltam, nem is állt össze az első egy-két évben a bokszom, volt is tizenkilenc évesen több olyan vereségem, ami bizonyította, még nem értem meg a nagyokkal való csatára. A nyolcvanas évek ráadásul más világ volt, a mainál jóval kisebb elszívó erő hatott a korosztályos ökölvívókra. Ez a másfél-két év mindenkinél kritikus, szakmailag és gazdaságilag is megoldandó időszak, hiszen amint kilép az iskolából a sportoló, el kell tartania magát, aki pedig mondjuk beáll dolgozni, amivel összeegyeztethetetlen az élsport, azt legtöbbször el is veszítjük.”

De hogyan vélekedik ezzel kapcsolatban Gémes, aki ennek a szakasznak a kellős közepén van?

„Nem érzek akkora különbséget a korosztályos évekhez képest. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy ez egyénfüggő, eltérő, kinek milyen gyorsan sikerül alkalmazkodnia az új közeghez. A fizikai adottságok eredményezhetnek nagy különbséget, hiszen van, aki tizenhat évesen már meglett férfi, míg más a húszas éveiben éri el ugyanezt a fejlettségi szintet. Egy biztos,

mentálisan kell sokat változtatni a korosztályváltás idején.

Erre a Szeged Box Clubban tudatosan készülünk, a fiatalokat úgy nevelik az edzők, hogy felnőttkorra érjenek be, az utánpótlás-világversenyeken elért helyezés másodlagos.”

Van olyan rész is, amire viszont nem lehet felkészülni.

„Tizennyolc évesen belépünk a felnőttek közé, hozzánk képest sokszorosan tapasztalt, rutinos bunyósokkal kerülünk össze. Ezt a különbséget egy fiatal nem tudja csak úgy eltüntetni, hiszen képtelenség, hogy annyi meccse legyen, mint egy harmincévesnek.

Azt kell megérteni, hogy a tapasztalatszerzéshez évek kellenek.

Ettől függetlenül az első felnőttmeccsemtől kezdve úgy lépek a ringbe, hogy a győzelem a célom, minden versenyt meg akarok nyerni. Emiatt is volt igazán nehéz azt feldolgozni, hogy a már említett olimpiai kvalifikációs versenyen még csak meg sem próbálhattam. Ebből igyekeztem erőt meríteni, új célokat felállítani, ilyen volt például a Hell Boxing Kings is, aminek köszönhetően a profi környezetbe is belekóstolhattam.”

Gémes (kékben) tudatosan készült a felnőttkorosztályra Forrás: MÖSZ

Az említett miskolci versenysorozat miatt – aminek a végén Gémes harmadik lett – a szegedi fiatal, és jó pár társa is kihagyta a decemberi felnőtt országos bajnokságot.

„Remek lehetőség volt ez nekünk, fiatal ökölvívóknak, hogy főműsoridőben az egyik legnagyobb kereskedelmi csatornán megmutassuk magunkat, ráadásul élőben.

Jövőcentrikus döntés volt, hogy az országos bajnokság helyett erre koncentrálunk, a pályafutásunkat alapozhattuk meg vele.

Hírnevet és szponzorokat hozott ez az indulóknak, ami a sportágunkban létfontosságú. Ezen kívül természetesen a döntő főnyereményét képező százezer dollár is csábító volt. Arra is gondolnunk kell, mit csinálunk a ringen kívül, hiszen bevétel kell a megfelelő háttér megteremtéséhez; a közösségi médiában való jelenlét kulcsfontosságú, emellett a Magyar Honvédség Sportszázadának is a tagja vagyok, ami szintén anyagi segítség. Sokan mondják, hogy a sporthoz rengeteg dolgot kell feláldoznia az embernek, ezt azonban én nem így látom. Úgy fogalmaznék, hogy vállaljuk ezeket a helyzeteket, hogy nem megyünk bulizni, az edzésre fókuszálunk, egészségesen élünk. Ezen az úton akarok tovább haladni, ha pedig ez sikerül, biztos vagyok benne, hogy ott leszek a következő olimpián!”

(Kiemelt képünk forrása: Hell Boxing Kings)