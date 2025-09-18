Nemzeti Sportrádió

Távozik a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség elnöke

Vágólapra másolva!
2025.09.18. 19:58
null
Fotó: Getty Images
Címkék
World Boxing Boris van der Vorst ökölvívás
Boris van der Vorst távozik a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (WB) elnöki posztjáról, mivel nem jelölteti magát a posztra a novemberi tisztújító küldöttgyűlés előtt.

A holland sportvezető a WB tagszövetségeinek írt csütörtöki körlevélben úgy fogalmazott: rendkívül inspiráló, de egyben könyörtelen is volt az elnökként eltöltött időszaka, ugyanis az elmúlt években rengeteget kellett utaznia, hiszen az alapoktól kellett felépítenie az új nemzetközi szervezetet.

„A World Boxing immár egy szilárdan megalapozott és elismert szövetség. Itt az ideje, hogy új vezetés vegye át az irányítást a jövő évi dakari ifjúsági olimpia és a 2028-as Los Angeles-i olimpia felé vezető úton” – fűzte hozzá.

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, a sportág az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére. A magyar szövetség már februárban csatlakozott a WB-hez.

 

World Boxing Boris van der Vorst ökölvívás
Legfrissebb hírek

Hámori Luca legyőzője aranyérmes lett az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.14. 23:25

Crawford három súlycsoport vitathatatlan bajnoka, legyőzte Canelo Álvarezt

Ökölvívás
2025.09.14. 10:05

Ökölvívás: Akilov Pilip bronzérmes a világbajnokságon

Ökölvívás
2025.09.13. 17:15

Ökölvívás: Akilov Pilip már biztosan érmes a vb-n!

Ökölvívás
2025.09.10. 16:52

Szaka István búcsúzott az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.09. 21:28

Szeleczki Lilla kiesett a liverpooli ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.09. 19:35

Ökölvívás: Akilov Pilip szerdán vb-éremért bokszolhat!

Ökölvívás
2025.09.09. 16:11

Kovács Kruzitó nem jutott tovább az ökölvívó-világbajnokságon

Ökölvívás
2025.09.08. 21:38
Ezek is érdekelhetik