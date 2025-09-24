Nemzeti Sportrádió

Emléktáblát avattak Joe Bugner világbajnok profi ökölvívó szegedi szülőházán

2025.09.24. 12:39
Joe Bugner 2025. szeptember elsején hunyt el (Fotó: Getty Images)
avatás Joe Bugner ökölvívás
Emléktáblát avattak szerdán a 75 éves korában szeptember 1-jén elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó szegedi szülőházán.

A Szőreg városrészben található Szerb utca 150. alatti házon Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Erdei Zsolt, a Veterán Bunyósok Alapítványának vezetője és az önkormányzat részéről Avramov András helyezett el koszorút.

A megemlékezésen részt vettek Joe Bugner leszármazottai és a friss világbajnoki bronzérmes Akilov Pilip is, aki Hódmezővásárhelyen él.

Joe Bugner 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven, majd szüleivel az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, és előbb Angliában, később Ausztráliában telepedett le. Profi bokszpályafutása során 1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett, előbbivel 1975-ben ismét megküzdött a világbajnoki címért, de ezeket a találkozókat pontozással elveszítette. 

Bár 1976-ban visszavonult, a következő két évtizedben szórványosan visszatért, 1998-ban James Smith legyőzésével – technikai KO az első menetben – megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét. 

Profi pályafutása 32 évig tartott, 83 mérkőzéséből 69-et nyert meg, 41-et kiütéssel. Időközben színésznek állt, 1978 és 2004 között nagyjából harminc film- és sorozatszerepet játszott el, szerepelt például az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című alkotásokban.

 

