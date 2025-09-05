Az újonc Bátori Mihály is kiesett az ökölvívó-vb-n

Persze senki sem a PVSK felnőttként elsőéves bunyósától várta az áttörést, de ettől még tény, hogy a cseh Dabiel Komárek végig jobb volt, a második menetben számoltatott is a magyar 85 kilósra, és valamennyi pontozónál 30:26-ra megnyerte a mérkőzést.

Az esti programban Szűcs Szabina (57 kg) a spanyol Jenifer Fernández, Szaka István (50 kg) pedig az ukrán Szijovus Muhammadijev ellen húz kesztyűt – remélhetőleg nagyobb sikerrel.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Férfiak. 85 kg

A 16 közé jutásért

Komárek (cseh)–Bátori Mihály p. gy. (5:0)