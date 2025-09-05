Nemzeti Sportrádió

Az újonc Bátori Mihály is kiesett az ökölvívó-vb-n

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 16:27
null
Fotó: Facebook/Magyar Ökölvívók Szövetsége / Hungarian Boxing Association
Címkék
Bátori Mihály Liverpool ökölvívás
A World Boxing első világbajnokságán tovább pörög a magyar vereségspirál: Hámori Luca és Mester Soma után a 85 kg-os újonc, Bátori Mihály is kiesett.

 

Persze senki sem a PVSK felnőttként elsőéves bunyósától várta az áttörést, de ettől még tény, hogy a cseh Dabiel Komárek végig jobb volt, a második menetben számoltatott is a magyar 85 kilósra, és valamennyi pontozónál 30:26-ra megnyerte a mérkőzést.

Az esti programban Szűcs Szabina (57 kg) a spanyol Jenifer Fernández, Szaka István (50 kg) pedig az ukrán Szijovus Muhammadijev ellen húz kesztyűt – remélhetőleg nagyobb sikerrel.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
Férfiak. 85 kg
A 16 közé jutásért
Komárek (cseh)–Bátori Mihály p. gy. (5:0)

Ökölvívás
7 órája

Ökölvívás: Hámori Luca előnyről kapott ki egy kazahtól a vb-n

Aida Abikejeva pontozással jutott be a legjobb 16 közé. Mester Soma is kikapott.

 

 

Bátori Mihály Liverpool ökölvívás
Legfrissebb hírek

Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

Ökölvívás
37 perce

„Szoboszlai Alexander-Arnolddá változtatta magát; emlékeztet Milnerre”

Angol labdarúgás
2 órája

„Hol van Szoboszlai?” – megosztották a szurkolókat az elképzelt liverpooli kezdőcsapatok

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:28

Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:14

Mostantól a ringben is kellenek az eredmények

Ökölvívás
Tegnap, 7:34

Liverpooli túlkínálat – Bobory Balázs publicisztikája

Angol labdarúgás
2025.09.03. 23:07

Nem nevezte a BL-re Federico Chiesát a Liverpool

Bajnokok Ligája
2025.09.03. 21:33

Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.09.03. 14:23
Ezek is érdekelhetik