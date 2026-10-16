Bundesliga: megvan a Frankfurt első hazai győzelme ebben az idényben

A csata egyetlen gólja a 77. percben született: a nem sokkal korábban becserélt Noel Aséko Nkili remekül ugratta ki a leshatáron ólálkodó Younes Ebnoutalibot, aki jobból a kapu felé törve éles szögből a rövid alsó sarokba lőtt.



Az Eintracht egy-egy vereség és döntetlen után először nyert bajnokit hazai pályán ebben az idényben.









NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

15.30: Schalke–Mainz

15.30: Hamburger SV–VfB Stuttgart

15.30: Elversberg–Augsburg

15.30: Werder Bremen–Paderborn

18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)

Vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg

17.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim



