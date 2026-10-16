Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: megvan a Frankfurt első hazai győzelme ebben az idényben

K. Zs.K. Zs.
2026.10.16. 22:37
Younes Ebnoutalib gólöröme (Fotó: Getty Images)
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Eintracht Frankfurt Bundesliga 1. FC Köln
Az Eintracht Frankfurt hazai pályán 1–0-ra legyőzte az 1. FC Kölnt a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 6. fordulójának péntek esti mérkőzésén.

A csata egyetlen gólja a 77. percben született: a nem sokkal korábban becserélt Noel Aséko Nkili remekül ugratta ki a leshatáron ólálkodó Younes Ebnoutalibot, aki jobból a kapu felé törve éles szögből a rövid alsó sarokba lőtt.

Az Eintracht egy-egy vereség és döntetlen után először nyert bajnokit hazai pályán ebben az idényben.

 



NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
15.30: Schalke–Mainz
15.30: Hamburger SV–VfB Stuttgart
15.30: Elversberg–Augsburg
15.30: Werder Bremen–Paderborn
18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)
Vasárnap
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg
17.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim

 

 

 

Eintracht Frankfurt Bundesliga 1. FC Köln
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