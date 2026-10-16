Bundesliga: megvan a Frankfurt első hazai győzelme ebben az idényben
A csata egyetlen gólja a 77. percben született: a nem sokkal korábban becserélt Noel Aséko Nkili remekül ugratta ki a leshatáron ólálkodó Younes Ebnoutalibot, aki jobból a kapu felé törve éles szögből a rövid alsó sarokba lőtt.
Az Eintracht egy-egy vereség és döntetlen után először nyert bajnokit hazai pályán ebben az idényben.
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
15.30: Schalke–Mainz
15.30: Hamburger SV–VfB Stuttgart
15.30: Elversberg–Augsburg
15.30: Werder Bremen–Paderborn
18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)
Vasárnap
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg
17.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim