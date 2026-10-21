Willi Orbánék ellen négyet vágva hangolt az el Clásicóra a Real Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1 (1–0)

Madrid, Bernabéu, 73 016 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras (Cucurella, 70.) – Camavinga, Bernardo Silva – Arda Güler (Brahim Díaz, 78.), Jude Bellingham (Endrick, 88.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 70.) – K. Mbappé (Carlos Espí, 88.). Vezetőedző: José Mourinho

RB LEIPZIG: Vandervoort – R. Baku, Orbán, Lukeba, Raum (Finkgräfe, 73.) – El-Ajnaui (Reutz, 63.), Seiwald – Gruda (Makszimovics, 63.), Nkunku (Baumgartner, 78.), Nusa (Gomis, 73.) – Romulo. Vezetőedző: Martín Demichelis

Gólszerző: Bernardo Silva (44.), Arda Güler (52.), K. Mbappé (83.), Y. Diomandé (87.), ill. Gomis (85.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Melyik arcukat mutatják a csapatok? A Real Madrid azt, amelyik egyértelműen rábízza magát szuperklasszisaira, és azt reméli, azok majd eldöntik a partit (mint történt az előző BL-fordulóban Rómában), vagy felfedezhető lesz valamiféle csapatkohézió és tudatos futball (mint az elmúlt hétvégén a Sevilla ellen), ami ugye a tartós siker egyedüli receptje volna.

Az RB Leipzig az új idényben ugyancsak „Jekyll és Hyde”-ot játszik: öt gólt rámolt be a Hamburg kapujába, szintén bajnokin hatot hintett az Eintracht Frankfurtnak, majd hatot kapott a Bayern Münchentől, korábban pedig négyet a Comótól a BL első fordulójában. Totális hullámzás, de abban bíztak a lipcseiek, a Bernabéuban nem kell megint megtapasztalniuk a mélységet… Ugyancsak reménykedhettek abban, hogy a Real fontosabbnak tekinti a hétvégi el Clásicót, mint ezt a BL-meccset, s talán pihenteti néhány nagyságát.

Nos, José Mourinho nem tartalékolt, meglehetősen erős Madridot terelt ki a gyepre – a La Ligában eltiltott Vinícius Júniort is. A brazilnak eleinte nem nagyon sikerültek a megoldásai, és mert labdavesztés után meg sem fordult a fejében, hogy besegítsen hátul, uram bocsá’, egyből visszatámadjon, fütyülni is elkezdték – úgy fél óra elteltével az egész csapatot. A lipcseiek roppant kulturáltan futballoztak, labdaszerzés után egyből megindultak, leginkább Antonio Nusa élt. A megint jobbhátvédet játszó Federico Valverdét többször is megforgatta, gólig mégsem jutott.

Bernardo Silva megszerezte első madridi gólját (Fotó: Getty Images)

Nem úgy a Real, amelyik, bár az első félidő nagy részében közepesen teljesített, a szünet előtt megrázta magát: Valverde centerezett, a megint nagyot játszó Arda Güler jobbal egyből lőtt, Maarten Vandevoordtról kipattant a labda, és a leggyorsabban Bernardo Silva eszmélt. A portugál első madridi gólja vezetést ért – persze ha nem véd olyan pazarul kétszer is csapattársa, Thibaut Courtois, nem vonul előnnyel az öltözőbe a spanyol klub. A belga azonban Romulo Cardoso és Christopher Nkunku próbálkozását is hárította.

A második félidőre elég aktívan jött ki a Mourinho-csapat, gól lett a jutalma: Jude Bellingham jól mozdult be a védelem mögé a bal oldalon, Vinícius adta a labdát, amelyet az angol lágyan átívelt a hosszúra, ott Kylian Mbappé kapura bólintott, de biztos, ami biztos alapon a berobbanó Arda Güler a gólvonalról még beljebb tessékelte.

Willi Orbán végig a pályán volt a Real Madrid ellen (Fotó: Getty Images)

A második hazai gól után leült a meccs, de a hajrára felpörögtek az események. A Roma elleni találkozóhoz hasonlóan ezúttal is pár perc alatt három gól is esett a Real Madrid meccsén, igaz, most nem mindegyiket a spanyolok szerezték. A 83. percben Kylian Mbappé tekert nagyszerűen 18 méterről a bal felső sarokba Diomandé passzából, majd két percre rá két lipcsei csere összehozta a szépítést: Christoph Baumgartner passza után Tidiam Gomis szerezte meg karrierje első BL-gólját. Újabb két perc telt el, amikor két hazai csere is megvillant. Brahim Díaz átemelt labdáját Diomandé vágta kapásból a rövid felsőbe. Az elefántcsontparti a nagy gól ellenére visszafogottan ünnepelt korábbi csapata ellen.

A Real így három kör után is hibátlan a BL-ben, és 4–1-es győzelemmel hangolt az év meccsére.