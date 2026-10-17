Megszerezte 150. győzelmét az FTC a nemzetközi porondon, továbbra is hibátlan a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-TOYOTA KOVÁCS–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–25 (16–13)

Érd, Érd Aréna. Vezette: Bocáková, Jánosíková (szlovákok)

Egy kis számmisztika bűvöletében várhatták az FTC női kézilabdázói a német Dortmund elleni szombati, érdi Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést. A 16 csapatos mezőnyben egyedüliként hibátlan zöld-fehérek sorozatban a hatodik győzelmükre hajtottak, az újabb siker pedig nemcsak az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két helyért vívott harcban lett volna roppant fontos, hanem egy szép jubileumot, nevezetesen a 150. megnyert BL-meccset (az 1993–1994-es kiírás óta hívják BL-nek a BEK-et) is jelentette volna – az első 1994. november 20-án született, a századik diadal óta pedig szinte napra pontosan öt év telt el.

Mindkét csapat keményen kezdett védekezésben, a vendégek az elején igazolták, hogy mennyire szívósak, kifejezetten kellemetlen harcmodorban, sok mozgással, lábmunkával és kilépésekkel próbálták útját állni a hazai rohamoknak. Az első tíz perc még kiegyenlítetten alakult, utána azonban sikerült elhúznia a Fradinak, amely a záró húsz perchez közeledve 11–6-ra vezetett. A dán tréner Jesper Jensen megint sokat variálta a felállást elöl (és újfent csak jól), miközben a védelem stabil maradt, megnehezítve a németek dolgát, és a dán Anna Kristensen is többször találkozott a labdával a kapuban. Az első 25 perc során négyszer eredményes Klujber Katrin és a háromszor betaláló Simon Petra támadásban húzta előre a szekeret, az első 14 magyar gól felét ők szerezték.

Egy 11–3-as ferencvárosi sorozattal kezdődött a második játékrész, Jensen 27–16-os előnybe kerülő együttese az utolsó 18 percre fordulva változatlanul kézben tartotta az irányítást, Kristensen pedig tovább tudott emelni kapusteljesítménye színvonalán. A kiváló szünet utáni hazai kezdéssel el is dőlt a találkozó, amely után újfent megállapíthatjuk, hogy a számok nem hazudnak: a hat forduló után is hibátlan FTC továbbra is vezeti csoportját, a válogatott szünet után, három hét múlva pedig megcélozhatja a 151. győzelmét is a BL-ben. 39–25

A CSOPORT TÖBBI MÉRKŐZÉSÉN

Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia) 35–26 (14–14)

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)