Nagelsmann visszatéréséről pletykálnak Lipcsében – sajtóhír

Egyre nagyobb a nyomás az RB Leipzig nyáron kinevezett argentin vezetőedzőjén, Martín Demichelisen: a Red Bull háza táján többen elégedetlenek a csapat által mutatott játékkal. A Sky Sport arról ír, hogy a szakmai vezetés azt a fajta játékstílust várja el, amit a klub edzőközpontjában több helyen is kihelyezett felirat foglal össze a legjobban: „A mi identitásunk az intenzitás (Intensity is our identity)”.

Míg Demichelis a labda nélküli játékban a magas pressingre épít, addig a labdabirtoklás során jócskán vannak gondok a csapat játékával. A teljes képhez persze hozzátartozik, hogy a szakmai stáb mellett a keret is teljesen megújult, így idő kell, mire összeszoknak a játékosok. A Sky Sport cikke azt is megjegyzi: a kommunikáció sem megy a legkönnyebben, mivel a vezetőedző leginkább németül vagy spanyolul beszél a Lipcse nemzetközi összetételű öltözőjében.

Nem mindenki elégedett azzal Lipcsében, amit eddig Martín Demichelis vezetésével a csapat nyújt (Fotó: Getty Images)

Demichelis irányításával eddig hullámzó teljesítményt nyújtott a Leipzig: a Német Kupában a Trier (6–0), a Bundesligában pedig a Mönchengladbach (3–0) és a Hamburger SV (5–0) ellen fölényes győzelmeket aratott, miközben olyan vereségeket is elszenvedett, amelyek során a játéka perceken át a teljes összeomlás jeleit mutatta. Katasztrofálist teljesítményt nyújtott Brémában (1–3), gyengén játszott a Leverkusen ellen (0–2), a Bajnokok Ligájában pedig sima vereséget szenvedett Comóban (1–4).

Julian Nagelsmann, aki a Lipcsét a 2019–2020-as idényben BL-elődöntőig, egy évvel később pedig Bundesliga-ezüstéremig vezette, jelenleg elérhető a piacon. Ez több vezetőségi tag fantáziáját beindította, a Sky Sport szerint azonban ennél konkrétabb lépések nem történtek a legutóbb a német válogatott kispadján ülő tréner visszacsábításának érdekében.

Martín Demichelisre ebben a hónapban nehéz mérkőzések sorozata vár: a Leipzig szombaton rangadót játszik a Frankfurt ellen, ezután jön a BL-ben a PSV elleni meccs, aztán a bajnokságban a Bayern München, utána a Bajnokok Ligájában a Real Madrid lesz az ellenfél. Ezt követően néhány egyszerűbben lehozható mérkőzés vár a szászországiakra az Elversberg, az Essen (DFB-kupa) és a Schalke ellen.

A Sky Sport szerint Demichelis munkáját szigorúan figyelik. A Red Bull-csoport nemrégiben, Jürgen Klopp utódjaként kinevezett nemzetközi labdarúgás-igazgatója, Roger Schmidt azonban egyelőre nyugalomra int: először alaposabban meg akarja ismerni az argentint és elképzeléseit, hogy megfelelően értékelhesse a munkáját.