Vezetett az Osnabrück, de négy góllal válaszolva továbbment a Német Kupában a Bayern München

Vincent Kompany hat játékost tartott meg a VfB Stuttgart ellen a bajnokságban 5–1-es győzelemmel nyitó kezdőjéből a hétközi Német Kupa-mérkőzésre. A német 3. Ligát az előző idényben megnyerő Osnabrück remek hangulattal és még jobb élőképpel készült a bajorok elleni találkozóra, még a hullámvasút is szerepet kapott.

Hahaha otroligt tifo av VfL Osnabruck pic.twitter.com/xuKTUittq1 — Acke (@Ackeod) September 2, 2026

A pazar koreográfiának meg is lett az eredménye: az 5. percben a bal oldalon előrevágott labdánál Jonathan Tah hibázott, Robin Meissner megszerezte a labdát, és 24 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba, ezzel megszerezte a vezetést az Osnabrück. Persze nem kellett sokáig várnia a Bayern München szurkolóinak, a 18. percben Joshua Kimmich előreívelt labdáját Harry Kane öt méterről kapásból lőtte a jobb alsóba. Hat percre rá jött a vendégek újabb gólja. A támadóharmadban szerzett labdát Tom Bischof, majd Michael Olise és Luis Díaz volt a labda útja. A kolumbiai szélső lövését még védte a hazaiak kapusa, de a kipattanóra Bischof érkezett és vágta a kapuba.

A szünet után még nagyobb lett a vendégek fölénye, az Osnabrück csupán egy távoli lövésig jutott, de a 73. percig így is maradt az egygólos különbség. Ekkor ismét a kapuhoz közel szerzett labdát a Bayern München, Olise remek labdát kapott, és a kapust gyönyörűen átemelve a kapuba talált. A hajrában aztán Aleksandar Pavlovic harcolt ki büntetőt, ami után Harry Kane állította be az 1–4-es végeredményt.

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Osnabrück (II.)–Bayern München 1–4 (Meissner 5., ill. Kane 18., 86. – a másodikat 11-esből, Bischof 24., Olise 73.)