Socca-vb: angol–magyar lesz a nyolcaddöntőért

Szabó Marcell szerezte a gólunkat Albánia ellen

A döntetlen a csoportelsőséghez, a győzelem egyből a legjobb 16 közé jutáshoz kellett a magyar válogatottnak – Szacskó – Harnisch, Éles, Rábold, Szabó D., Szabó B. Csere: Iváncsik (kapus), Csiba, Kovács K., Szabó M., Bakó, Huszty, Sztojka – Albánia ellen a vb utolsó csoportmérkőzésén. Az ellenfél kezdett élesebben, de néhány perc elteltével átvette az irányítást a magyar együttes, okosabb, szebb focit játszottak a mieink és egy csodálatos akció után Szabó Marcell góljával vezettünk is. Harnisch Ákos növelhette volna az előnyt, a kapus viszont gyanús körülmények között állította meg, a kontrából egyenlítettek az albánok. Ezután szürreális jeleneteket láttunk, az egyik játékvezető a VAR segítségével visszanézte a jelenetet és annulálta az albán gólt, helyette büntetőt kapott a magyar csapat. Igen ám, csak a rivális heves reklamációja után a másik játékvezető is megnézte a szituációt, ő pedig helyben hagyta a gólt…

A fordulás után az utolsó percig csak a magyar együttesnek voltak helyzetei, el lehetett volna dönteni a mérkőzést, de nem sikerült, a végén viszont két albán kontra is nagyon veszélyes volt, azt meg megúsztuk.

Ezzel az is eldőlt, hogy hiába nyertük meg a csoportot, még egy „playint” kell játszani a legjobb 16 közé jutásért, mert csak a 12 csoport legjobb 8 helyezettje került rögtön a nyolcaddöntőbe. Az ellenfél csütörtökön, 19.40-től Anglia együttese lesz.

SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Magyarország–Albánia 1–1 (1–1)

Gólszerző: Szabó M. (18.), ill. Gllogjani (20.)

A csoport másik mérkőzésén: Uruguay–Nigéria 9–2

A csoport végeredménye

1. Magyarország 7 pont (12–2)

2. Albánia 7 pont (10–3)

3. Uruguay 3 pont (9–6)

4. Nigéria 0 pont (5–25)