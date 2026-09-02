Nemzeti Sportrádió

Socca-vb: angol–magyar lesz a nyolcaddöntőért

B. O. B.B. O. B.
2026.09.02. 22:34
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Szabó Marcell socca socca-vb
A harmadik csoportmérkőzésén döntetlent játszott a magyar soccaválogatott az Essenben zajló vb-n, az 5+1-es játékrendszerben szereplő labdarúgóink Albániával remiztek és első helyen zártak a kvartettben.

 

Szabó Marcell szerezte a gólunkat Albánia ellen

A döntetlen a csoportelsőséghez, a győzelem egyből a legjobb 16 közé jutáshoz kellett a magyar válogatottnak – Szacskó – Harnisch, Éles, Rábold, Szabó D., Szabó B. Csere: Iváncsik (kapus), Csiba, Kovács K., Szabó M., Bakó, Huszty, Sztojka – Albánia ellen a vb utolsó csoportmérkőzésén. Az ellenfél kezdett élesebben, de néhány perc elteltével átvette az irányítást a magyar együttes, okosabb, szebb focit játszottak a mieink és egy csodálatos akció után Szabó Marcell góljával vezettünk is. Harnisch Ákos növelhette volna az előnyt, a kapus viszont gyanús körülmények között állította meg, a kontrából egyenlítettek az albánok. Ezután szürreális jeleneteket láttunk, az egyik játékvezető a VAR segítségével visszanézte a jelenetet és annulálta az albán gólt, helyette büntetőt kapott a magyar csapat. Igen ám, csak a rivális heves reklamációja után a másik játékvezető is megnézte a szituációt, ő pedig helyben hagyta a gólt… 

A fordulás után az utolsó percig csak a magyar együttesnek voltak helyzetei, el lehetett volna dönteni a mérkőzést, de nem sikerült, a végén viszont két albán kontra is nagyon veszélyes volt, azt meg megúsztuk. 

Ezzel az is eldőlt, hogy hiába nyertük meg a csoportot, még egy „playint” kell játszani a legjobb 16 közé jutásért, mert csak a 12 csoport legjobb 8 helyezettje került rögtön a nyolcaddöntőbe. Az ellenfél csütörtökön, 19.40-től Anglia együttese lesz.  

SOCCA-VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Magyarország–Albánia 1–1 (1–1)
Gólszerző: Szabó M. (18.), ill. Gllogjani (20.)
A csoport másik mérkőzésén: Uruguay–Nigéria 9–2

A csoport végeredménye
1. Magyarország 7 pont (12–2)
2. Albánia 7 pont (10–3)
3. Uruguay 3 pont (9–6)
4. Nigéria 0 pont (5–25) 

 

Szabó Marcell socca socca-vb
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