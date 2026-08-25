Nemzeti Sportrádió

Christopher Nkunku visszatért Lipcsébe – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.08.25. 20:52
null
Christopher Nkunku ismét a Lipcsében játszik (Fotó: X/RB Leipzig)
Címkék
Christopher Nkunku német bajnokság RB Leipzig német labdarúgás nemzetközi átigazolás
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig kölcsönszerződést kötött Christopher Nkunkuval.

A PSG-nevelés Christopher Nkunku 2019-ben került Lipcsébe. Az ott töltött négy év alatt 172 meccs alatt 70 gólt és 56 gólpasszt jegyzett, továbbá 2022-ben és 2023-ban is Német Kupát nyert a lipcseiekkel.

2023-ban 80 millió euróért igazolt a Chelsea-be, majd két évvel később 35 millió eurót fizetett érte a Milan. Olaszországból egyéves kölcsönszerződés keretein belül került vissza a Lipcséhez, amely akár az idény végeztével végleg megszerezheti a 28 éves francia támadót.

„Amikor hallottam, hogy lehetőségem nyílik csatlakozni az RB Leipzighez, azonnal igent akartam mondani. Nagyon örülök, hogy visszatértem ide. Kiváló formában vagyok, és a lehető leghamarabb segíteni szeretnék a csapatnak, és alig várom, hogy ismét a szurkolóink előtt játszhassak a Red Bull Arénában. Az RB Leipzighez fűződő kapcsolatom nagyon különleges. Még miután elhagytam a klubot, is figyelemmel kísértem, mi történik itt. Most készen állok arra, hogy új fejezetet nyissak. A klubbal folytatott tárgyalásaim során éreztem, hogy a vezetők még mindig mennyire értékelnek és mennyire bíznak bennem. Éppen ezért Lipcse számomra a tökéletes hely ahhoz, hogy a legjobb formámat hozhassam” – idézte a klub honlapja Nkunkut.

 

Christopher Nkunku német bajnokság RB Leipzig német labdarúgás nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

Martinelli az Al-Hilalba, Kodro Krétára tart – ez történt hétfőn a transzferpiacon

Minden más foci
23 órája

A Spurs újabb ajánlatot készül tenni Gakpóért, és még a Manchester City is érdeklődik – sajtóhír

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:55

Harry Kane lett Németországban az év férfi labdarúgója

Német labdarúgás
2026.08.23. 17:00

Légiósok: Willi Orbán betalált, simán nyertek a lipcseiek

Német labdarúgás
2026.08.22. 20:27

BUNDESLIGA 2026–2027, EREDMÉNYEK, MENETREND, TABELLA

Német labdarúgás
2026.08.20. 21:23

Csak kölcsönbe megy Almeríába Yaakobishvili Áron – sajtóhír

Légiósok
2026.08.18. 07:06

Felkészülés: megnyerte a Telekom-kupát a Bayern, óriási pofonba szaladt bele a Frankfurt

Minden más foci
2026.08.15. 17:58

RB Leipzig: szárnyakat adnak a tehetségnek és a költségvetésnek is 

Német labdarúgás
2026.08.15. 14:15