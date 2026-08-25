Christopher Nkunku visszatért Lipcsébe – hivatalos

A PSG-nevelés Christopher Nkunku 2019-ben került Lipcsébe. Az ott töltött négy év alatt 172 meccs alatt 70 gólt és 56 gólpasszt jegyzett, továbbá 2022-ben és 2023-ban is Német Kupát nyert a lipcseiekkel.

2023-ban 80 millió euróért igazolt a Chelsea-be, majd két évvel később 35 millió eurót fizetett érte a Milan. Olaszországból egyéves kölcsönszerződés keretein belül került vissza a Lipcséhez, amely akár az idény végeztével végleg megszerezheti a 28 éves francia támadót.

„Amikor hallottam, hogy lehetőségem nyílik csatlakozni az RB Leipzighez, azonnal igent akartam mondani. Nagyon örülök, hogy visszatértem ide. Kiváló formában vagyok, és a lehető leghamarabb segíteni szeretnék a csapatnak, és alig várom, hogy ismét a szurkolóink előtt játszhassak a Red Bull Arénában. Az RB Leipzighez fűződő kapcsolatom nagyon különleges. Még miután elhagytam a klubot, is figyelemmel kísértem, mi történik itt. Most készen állok arra, hogy új fejezetet nyissak. A klubbal folytatott tárgyalásaim során éreztem, hogy a vezetők még mindig mennyire értékelnek és mennyire bíznak bennem. Éppen ezért Lipcse számomra a tökéletes hely ahhoz, hogy a legjobb formámat hozhassam” – idézte a klub honlapja Nkunkut.